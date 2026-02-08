18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य

3 . इस आइडिया ने बदल गई दो दोस्तों की किस्मत

कैवल्‍य वोहरा और उनके दोस्त आदित्य एक आइडिया आया था, जिसे उनकी किस्मत बदल गई. उन्होंने एहसास किया कि ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद डिलीवरी से दो से तीन का समय लग रहा है. उन्हें आइडिया आया कि अगर वो 10 मिनट में डिलीवरी हो. बस फिर क्या था साल 2021 में उन्होंने 10 मिनट में डिलीवरी के लिए जेप्टो (Zepto) की शुरुआत की.

