FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Horoscope 9 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल

Horoscope 9 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल

ENG vs NEP Highlights: रोमांच की सारी हदे पार, सांस रोक देने वाले मैच में इंग्लैंड ने मारी बाजी, नेपाल को 4 रनों से हराया

ENG vs NEP Highlights: रोमांच की सारी हदे पार, सांस रोक देने वाले मैच में इंग्लैंड ने मारी बाजी, नेपाल को 4 रनों से हराया

Watch: U19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतकर भारत लौटे खिलाड़ी, टीम इंडिया का हुआ भव्य स्वागत

Watch: U19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतकर भारत लौटे खिलाड़ी, टीम इंडिया का हुआ भव्य स्वागत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य

18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य

Lifestyle or Hypertension: हाइपरटेंशन का मरीज बना देंगी ये अनहेल्दी आदतें, ऐसे दें इस 'साइलेंट किलर' बीमारी को मात

Lifestyle or Hypertension: हाइपरटेंशन का मरीज बना देंगी ये अनहेल्दी आदतें, ऐसे दें इस 'साइलेंट किलर' बीमारी को मात

Microplastic in Food: स्टडी में दावा, इन फूड्स में सबसे ज्यादा भरे होते हैं माइक्रोप्लास्टिक! 

Microplastic in Food: स्टडी में दावा, इन फूड्स में सबसे ज्यादा भरे होते हैं माइक्रोप्लास्टिक!

HomePhotos

क्रिकेट

18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य

अक्सर लोग अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही बिजनेस करने की सोचते हैं. कई लोग ऐसे भी हैं, जो नौकरी का अनुभव लेकर कारोबार की तरफ आते हैं. लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आए हैं, जिसने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और बिजनेस शुरू किया था. आज उसका करोड़ों का साम्राज्य है.

मोहम्मद साबिर | Feb 08, 2026, 09:26 PM IST

1.17 साल की उम्र में छोड़ दी पढ़ाई

17 साल की उम्र में छोड़ दी पढ़ाई
1

बेंगलुरु के रहने वाले कैवल्‍य वोहरा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई और दुबई से पूरी की है. उसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंम्प्यूटर साइंस से दाखिला लिया था. लेकिन सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच से ही छोड़ दी थी. 
 

Advertisement

2.दोस्त के साथ मिलकर किया पहला स्टार्टअप

दोस्त के साथ मिलकर किया पहला स्टार्टअप
2

कैवल्‍य वोहरा ने अपने दोस्त आदित्य के साथ मिलकर 2018 में गोपूल नाम से स्टूडेंट्स के लिए कार-पूल की सर्विस स्टार्ट की थी. लेकिन पढ़ाई के साथ बिजनेस करना मुश्किल हो रहा था. वहीं कैवल्य मुंबई लौट आए और अपने दोस्त के साथ मिलकर 2020 में ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी स्टार्टअप किरानामार्ट शुरू किया. लेकिन उनका ये बिजनेस बुरी तरह फ्लॉप रहा. 
 

3.इस आइडिया ने बदल गई दो दोस्तों की किस्मत

इस आइडिया ने बदल गई दो दोस्तों की किस्मत
3

कैवल्‍य वोहरा और उनके दोस्त आदित्य एक आइडिया आया था, जिसे उनकी किस्मत बदल गई. उन्होंने एहसास किया कि ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद डिलीवरी से दो से तीन का समय लग रहा है. उन्हें आइडिया आया कि अगर वो 10 मिनट में डिलीवरी हो. बस फिर क्या था साल 2021 में उन्होंने 10 मिनट में डिलीवरी के लिए जेप्टो (Zepto) की शुरुआत की. 
 

4.फिर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

फिर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
4

जेप्टो का 10 मिनट डिलीवरी ने कैवल्‍य वोहरा और उनके दोस्त की किस्मत पूरी तरह बदल दी. हालांकि कुछ महीनों के बाद ही IIFL Wealth Hurun India Rich List 2022में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के Entrepreneurs बन गए. 
 

TRENDING NOW

5.आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य

आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य
5

जेप्टो के को-फाउंडर कैवल्‍य वोहरा आज देश के सबसे अमीरों की लिस्ट में शुमार हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, कैवल्‍य वोहरा की नेटवर्थ 146 मिलियन डॉलर यानी भारतीय 1000 करोड़ रुपये हो गई है. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य
18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य
Lifestyle or Hypertension: हाइपरटेंशन का मरीज बना देंगी ये अनहेल्दी आदतें, ऐसे दें इस 'साइलेंट किलर' बीमारी को मात
Lifestyle or Hypertension: हाइपरटेंशन का मरीज बना देंगी ये अनहेल्दी आदतें, ऐसे दें इस 'साइलेंट किलर' बीमारी को मात
Microplastic in Food: स्टडी में दावा, इन फूड्स में सबसे ज्यादा भरे होते हैं माइक्रोप्लास्टिक! 
Microplastic in Food: स्टडी में दावा, इन फूड्स में सबसे ज्यादा भरे होते हैं माइक्रोप्लास्टिक!
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास के 5 सबसे बड़े उलटफेर, इन टीमों ने दुनिया को कर दिया था हैरान
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास के 5 सबसे बड़े उलटफेर, इन टीमों ने दुनिया को कर दिया था हैरान
Karmic Defect: ये 5 आदतें बनती हैं 'कर्म दोष' का कारण, कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां 
Karmic Defect: ये 5 आदतें बनती हैं 'कर्म दोष' का कारण, कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां
MORE
Advertisement
धर्म
Zodiac Sign: इन राशियों के लड़के बनते हैं आइडियल हसबैंड, पत्नी की हर खुशी का रखते हैं ध्यान और देते हैं क्वीन ट्रीटमेंट
इन राशियों के लड़के बनते हैं आइडियल हसबैंड, पत्नी की हर खुशी का रखते हैं ध्यान और देते हैं क्वीन ट्रीटमेंट
फरवरी में सीता अष्टमी कब है? जानकी जयंती पर इन लोगों को व्रत-पूजा जरूर करनी चाहिए
फरवरी में सीता अष्टमी कब है? जानकी जयंती पर इन लोगों को व्रत-पूजा जरूर करनी चाहिए
Maha Shivaratri 2026: नंदी के दाहिने कान में ही मनोकामना क्यों कहनी चाहिए? भगवान शिव के प्रिय वाहक का पूजा नियम जान लें
नंदी के दाहिने कान में ही मनोकामना क्यों कहनी चाहिए? भगवान शिव के प्रिय वाहक का पूजा नियम जान लें
Horoscope 7 February: आज शनिवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? यहां पढ़ें अपना राशिफल 
आज शनिवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? यहां पढ़ें अपना राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर बच्चे को जन्म देने से क्यों बचना चाहिए? सिजेरियन डिलीवरी कराने वाले नोट कर लें ये डेट्स वरना...
इन तारीखों पर बच्चे को जन्म देने से क्यों बचना चाहिए? सिजेरियन डिलीवरी कराने वाले नोट कर लें ये डेट्स वरना...
MORE
Advertisement