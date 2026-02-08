18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 08, 2026, 09:26 PM IST
1.17 साल की उम्र में छोड़ दी पढ़ाई
बेंगलुरु के रहने वाले कैवल्य वोहरा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई और दुबई से पूरी की है. उसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंम्प्यूटर साइंस से दाखिला लिया था. लेकिन सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच से ही छोड़ दी थी.
2.दोस्त के साथ मिलकर किया पहला स्टार्टअप
कैवल्य वोहरा ने अपने दोस्त आदित्य के साथ मिलकर 2018 में गोपूल नाम से स्टूडेंट्स के लिए कार-पूल की सर्विस स्टार्ट की थी. लेकिन पढ़ाई के साथ बिजनेस करना मुश्किल हो रहा था. वहीं कैवल्य मुंबई लौट आए और अपने दोस्त के साथ मिलकर 2020 में ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी स्टार्टअप किरानामार्ट शुरू किया. लेकिन उनका ये बिजनेस बुरी तरह फ्लॉप रहा.
3.इस आइडिया ने बदल गई दो दोस्तों की किस्मत
कैवल्य वोहरा और उनके दोस्त आदित्य एक आइडिया आया था, जिसे उनकी किस्मत बदल गई. उन्होंने एहसास किया कि ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद डिलीवरी से दो से तीन का समय लग रहा है. उन्हें आइडिया आया कि अगर वो 10 मिनट में डिलीवरी हो. बस फिर क्या था साल 2021 में उन्होंने 10 मिनट में डिलीवरी के लिए जेप्टो (Zepto) की शुरुआत की.
4.फिर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
जेप्टो का 10 मिनट डिलीवरी ने कैवल्य वोहरा और उनके दोस्त की किस्मत पूरी तरह बदल दी. हालांकि कुछ महीनों के बाद ही IIFL Wealth Hurun India Rich List 2022में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के Entrepreneurs बन गए.
5.आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य
जेप्टो के को-फाउंडर कैवल्य वोहरा आज देश के सबसे अमीरों की लिस्ट में शुमार हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, कैवल्य वोहरा की नेटवर्थ 146 मिलियन डॉलर यानी भारतीय 1000 करोड़ रुपये हो गई है.