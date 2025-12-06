सरकारी नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, इस डॉक्टर ने बना दी 2.50 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

4 . अपना कारोबार बढ़ाने के लिए किया काफी संघर्ष

डॉ. कामिनी ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए काफी संघर्ष किया है. उन्होंने साल 2018 नें लखनऊ से एक घंटे की दूरी पर सिधौली में 7 एकड़ जमीन लीज पर ली और वहां मोरिंगा की खेती की. लेकिन शुरुआत में उन्हों कोई खरीददार नहीं मिला. हालांकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी है और अपनी कोशिश करती रहीं. फिर उन्होंने 9 लाख रुपये का लोन लिया और एक यूनिट बनाई, जिसमें उन्होंने मोरिंगा की पत्तियों को सुखाकर पाउडर बनाया. फिर धीरे-धीरे उन्होंने साबुन, कैप्सूल और तेल भी बनाया.

