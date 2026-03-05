नौकरी छोड़ 10 लाख रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 150 करोड़ की कंपनी

2 . 10 लाख में शुरू किया था बिजनेस

अमित निगम ने जब नौकरी करना स्टार्ट किया, तो उसके 6 महीने के अंदर ही उनका प्रमोशन हो गया था. उन्होंने एस्कॉर्टेल मोबाइल कम्युनिकेशन, उषा और एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियों में भी काम किया. हालांकि उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया था. हालांकि उन्होंने अपनी जमा-पूंजी से 10 लाख रुपये से अपना बिजनेस शुरू किया था.

