टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट लेने वाले गेंदबाज, दुनिया में सिर्फ 5 खिलाड़ी कर पाए ऐसा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 10, 2025, 02:15 PM IST
1.लसिथ मलिंगा
श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट अपने नाम किए हैं. उन्होंने 101 टेस्ट विकेट, 338 वनडे विकेट और 107 टी20आई विकेट चटकाए हैं.
2.शाकिब अल हसन
बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने 246 टेस्ट विकेट, 317 वनडे विकेट और 149 टी20आई विकेट अपने नाम किया है.
3.टिम साउदी
न्यूजीलैंड के टिम साउदी ने भी तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट अपने नाम किए हैं. उन्होंने 391 टेस्ट विकेट, 221 वनडे विकेट और 164 टी20आई विकेट लिया है.
4.शाहीन अफरीदी
पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी ने टेस्ट में 121, वनडे में 125 और टी20 में 126 विकेट चटका चुके हैं और तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बने थे.
5.जसप्रीत बुमराह
भारत के जसप्रीत बुमरह ने 234 टेस्ट विकेट, 149 वनडे विकेट और 101 टी20 विकेट लिए हैं. ऐसे में बुमराह तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट लेने वाले दुनिया के 5वें गेंदबाज बन गए हैं. इसके अलावा भारत के लिए ऐसा करने वाले पहले और इकलौते खिलाड़ी हैं.