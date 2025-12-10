टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट लेने वाले गेंदबाज, दुनिया में सिर्फ 5 खिलाड़ी कर पाए ऐसा

5 . जसप्रीत बुमराह

भारत के जसप्रीत बुमरह ने 234 टेस्ट विकेट, 149 वनडे विकेट और 101 टी20 विकेट लिए हैं. ऐसे में बुमराह तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट लेने वाले दुनिया के 5वें गेंदबाज बन गए हैं. इसके अलावा भारत के लिए ऐसा करने वाले पहले और इकलौते खिलाड़ी हैं.

