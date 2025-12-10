FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मथुरा CJM कोर्ट में केस दर्ज, हिंदू महासभा की नेत्री ने की थी शिकायत | CIC के चयन के लिए मीटिंग खत्म, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमरे से निकले

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'सूर्या की कप्तानी में खिलाड़ी कम्फर्टेबल...' साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ने Suryakumar Yadav की कप्तानी को लेकर दिया बड़ा बयान

'सूर्या की कप्तानी में खिलाड़ी कम्फर्टेबल...' साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ने Suryakumar Yadav की कप्तानी को लेकर दिया बड़ा बयान

IND vs SA 2nd t20 Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैसा है न्यू चंडीगढ़ की पिच का हाल

IND vs SA 2nd t20 Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैसा है न्यू चंडीगढ़ की पिच का हाल

क्या होता है जब आप रोज पीते हैं भीगे हुए मेथी दानों का पानी, जानिए कैसे 6 बीमारियां खुद-ब-खुद होने लगती हैं ठीक

क्या होता है जब आप रोज पीते हैं भीगे हुए मेथी दानों का पानी, जानिए कैसे 6 बीमारियां खुद-ब-खुद होने लगती हैं ठीक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ICC ODI Rankings: बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली का जलवा, टॉप-2 में RO-KO की जोड़ी, आईसीसी ने जारी की ताजा Rankings

ICC ODI Rankings: बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली का जलवा, टॉप-2 में RO-KO की जोड़ी, आईसीसी ने जारी की ताजा Rankings

टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट लेने वाले गेंदबाज, दुनिया में सिर्फ 5 खिलाड़ी कर पाए ऐसा

टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट लेने वाले गेंदबाज, दुनिया में सिर्फ 5 खिलाड़ी कर पाए ऐसा

क्या शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल का जुड़वां Black Taj? जानें प्रेम, सत्ता और अधूरे सपनों का मुगल किस्सा

क्या शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल का जुड़वां Black Taj? जानें प्रेम, सत्ता और अधूरे सपनों का मुगल किस्सा

HomePhotos

क्रिकेट

टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट लेने वाले गेंदबाज, दुनिया में सिर्फ 5 खिलाड़ी कर पाए ऐसा

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20आई तीनों फॉर्मेट में 100 या उससे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है. दुनिया में अब तक सिर्फ 5 खिलाड़ियों ने ही ये कारनामा किया है. लिस्ट में इन प्लेयर्स का नाम शामिल है.

मोहम्मद साबिर | Dec 10, 2025, 02:15 PM IST

1.लसिथ मलिंगा

लसिथ मलिंगा
1

श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट अपने नाम किए हैं. उन्होंने 101 टेस्ट विकेट, 338 वनडे विकेट और 107 टी20आई विकेट चटकाए हैं. 
 

Advertisement

2.शाकिब अल हसन

शाकिब अल हसन
2

बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने 246 टेस्ट विकेट, 317 वनडे विकेट और 149 टी20आई विकेट अपने नाम किया है. 
 

3.टिम साउदी

टिम साउदी
3

न्यूजीलैंड के टिम साउदी ने भी तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट अपने नाम किए हैं. उन्होंने 391 टेस्ट विकेट, 221 वनडे विकेट और 164 टी20आई विकेट लिया है.
 

4.शाहीन अफरीदी

शाहीन अफरीदी
4

पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी ने टेस्ट में 121, वनडे में 125 और टी20 में 126 विकेट चटका चुके हैं और तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बने थे. 
 

TRENDING NOW

5.जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह
5

भारत के जसप्रीत बुमरह ने 234 टेस्ट विकेट, 149 वनडे विकेट और 101 टी20 विकेट लिए हैं. ऐसे में बुमराह तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट लेने वाले दुनिया के 5वें गेंदबाज बन गए हैं. इसके अलावा भारत के लिए ऐसा करने वाले पहले और इकलौते खिलाड़ी हैं. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ICC ODI Rankings: बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली का जलवा, टॉप-2 में RO-KO की जोड़ी, आईसीसी ने जारी की ताजा Rankings
ICC ODI Rankings: बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली का जलवा, टॉप-2 में RO-KO की जोड़ी, आईसीसी ने जारी की ताजा Rankings
टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट लेने वाले गेंदबाज, दुनिया में सिर्फ 5 खिलाड़ी कर पाए ऐसा
टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट लेने वाले गेंदबाज, दुनिया में सिर्फ 5 खिलाड़ी कर पाए ऐसा
क्या शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल का जुड़वां Black Taj? जानें प्रेम, सत्ता और अधूरे सपनों का मुगल किस्सा
क्या शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल का जुड़वां Black Taj? जानें प्रेम, सत्ता और अधूरे सपनों का मुगल किस्सा
Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?
Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?
IPL 2026 Auction Live Streaming: कितने बजे शुरू होगा आईपीएल ऑक्शन? जानें कब, कहां और कैसे देख सकते हैं लाइव
IPL 2026 Auction Live Streaming: कितने बजे शुरू होगा आईपीएल ऑक्शन? जानें कब, कहां और कैसे देख सकते हैं लाइव
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 09 December 2025: आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Magh Mela 2026: कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन
कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन
Mysterious Temple: इस मंदिर में छिपा है पृथ्वी के ‘आरंभ और अंत’ का रहस्य! चारों युगों से है अद्भुत कनेक्शन
Mysterious Temple: इस मंदिर में छिपा है पृथ्वी के ‘आरंभ और अंत’ का रहस्य! चारों युगों से है अद्भुत कनेक्शन
Astro Remedies: घर में कलेश और पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें नमक के ये 3 उपाय, जमकर बरसेगा धन
घर में कलेश और पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें नमक के ये 3 उपाय, जमकर बरसेगा धन
Numerology: ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल
ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल
MORE
Advertisement