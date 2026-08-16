IND vs SL Test में सबसे ज्यादा पंजा खोलने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 16, 2026, 09:12 PM IST
1.मुथैया मुरलीधरन
श्रीलंका के पूर्व स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने भारत के खिलाफ 32 पारियों में सबसे ज्यादा 7 बार पंजा खोला है.
2.अनिल कुंबले
पूर्व भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले ने श्रीलंका के खिलाफ 28 पारियों में 4 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है.
3.आर अश्विन
पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने श्रीलंका के खिलाफ 21 पारियों में 3 बार पंजा खोला है.
4.वेंकटपति राजू
पूर्व भारतीय दिग्गज गेंदबाज वेंकटपति राजू ने श्रीलंका के खिलाफ 10 पारियों में 3 बार 5 विकेट हॉल किया है.
5.हरभजन सिंह
पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने श्रीलंका के खिलाफ 26 पारियों में दो बार ये कारनामा अपने नाम किया है.
6.कपिल देव
पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव लिस्ट में आखिरी स्थान पर है. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 26 पारियों में दो बार पंजा खोला है.