IND vs SL Test में सबसे ज्यादा पंजा खोलने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा

1 . मुथैया मुरलीधरन

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श्रीलंका के पूर्व स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने भारत के खिलाफ 32 पारियों में सबसे ज्यादा 7 बार पंजा खोला है.

