U19 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 06, 2026, 07:49 PM IST
1.मैनी लम्सडेन
इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मैनी लम्सडेन का नाम इस लिस्ट में टॉप पर है. उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की 6 पारियों में 15 विकेट चटकाए हैं.
2.नूरिस्तानी उमरजई
अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नूरिस्तानी उमरजई ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की 6 पारियों में 14 विकेट चटकाए हैं.
3.अली रजा
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की 5 पारियों में 13 विकेट अपने नाम किए हैं.
4.अब्दुल सुभान
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अब्दुल सुभान ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की 5 पारियों में 12 विकेट झटके हैं.
5.अल फहद
बांग्लादेश के तेज गेंदबाज अल फहद ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की 5 पारियों में 12 विकेट ही चटकाए हैं.