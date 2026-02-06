FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs ENG Final Highlights: फाइनल में इंग्लैंड को हराकर भारत ने रचा इतिहास, छठी बार जीता अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब

फाइनल में इंग्लैंड को हराकर भारत ने रचा इतिहास, छठी बार जीता अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब

ZEE Samvad with Real Heroes 2026: कैंसर का पता चलते ही सबसे पहले क्या किया, हीना खान ने बताया

ZEE Samvad with Real Heroes 2026: कैंसर का पता चलते ही सबसे पहले क्या किया, हीना खान ने बताया

राजधानी में गायब लोगों के आंकड़ों पर मचा बवाल, दिल्ली पुलिस के पोस्ट से 'मर्दानी 3' के मेकर्स पर सवाल, YRF ने दी सफाई

राजधानी में गायब लोगों के आंकड़ों पर मचा बवाल, दिल्ली पुलिस के पोस्ट से 'मर्दानी 3' के मेकर्स पर सवाल, YRF ने दी सफाई

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
U19 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय

U19 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय

U19 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

U19 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

शरीर में ये लक्षण दिखते ही कराएं लिवर की जांच, Liver Cirrhosis की आखिरी स्टेज में नजर आते हैं ये संकेत

शरीर में ये लक्षण दिखते ही कराएं लिवर की जांच, Liver Cirrhosis की आखिरी स्टेज में नजर आते हैं ये संकेत

HomePhotos

क्रिकेट

U19 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में कई युवा गेंदबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस किया है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि वर्ल्ड कप 2026 में किन गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं. हैरान करने वाली बात ये है कि इस लिस्ट में एक भी भारतीय खिलाड़ी का नाम है.

मोहम्मद साबिर | Feb 06, 2026, 07:49 PM IST

1.मैनी लम्सडेन

मैनी लम्सडेन
1

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मैनी लम्सडेन का नाम इस लिस्ट में टॉप पर है. उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की 6 पारियों में 15 विकेट चटकाए हैं. 
 

Advertisement

2.नूरिस्तानी उमरजई

नूरिस्तानी उमरजई
2

अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नूरिस्तानी उमरजई ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की 6 पारियों में 14 विकेट चटकाए हैं. 
 

3.अली रजा

अली रजा
3

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की 5 पारियों में 13 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

4.अब्दुल सुभान

अब्दुल सुभान
4

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अब्दुल सुभान ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की 5 पारियों में 12 विकेट झटके हैं. 
 

TRENDING NOW

5.अल फहद

अल फहद
5

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज अल फहद ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की 5 पारियों में 12 विकेट ही चटकाए हैं. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
U19 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय
U19 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय
U19 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
U19 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
शरीर में ये लक्षण दिखते ही कराएं लिवर की जांच, Liver Cirrhosis की आखिरी स्टेज में नजर आते हैं ये संकेत
शरीर में ये लक्षण दिखते ही कराएं लिवर की जांच, Liver Cirrhosis की आखिरी स्टेज में नजर आते हैं ये संकेत
U19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी नहीं ये बल्लेबाज है टॉपर
U19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी नहीं ये बल्लेबाज है टॉपर
U19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम
U19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को पैसा, नाम-शोहरत और मौत तक अचानक मिलती है, रोलर-कोस्टर जैसी होती है इनकी लाइफ
इन तारीखों पर जन्मे लोगों को पैसा, नाम-शोहरत और मौत तक अचानक मिलती है, रोलर-कोस्टर जैसी होती है इनकी लाइफ
Aaj ka Rashifal: आज का दिन किन राशियों के लिए बनेगा टर्निंग पॉइंट? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आज का दिन किन राशियों के लिए बनेगा टर्निंग पॉइंट? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग प्यार में होते हैं सबसे ज्यादा एग्रेसिव, भावनात्मक ठेस लगते ही होते हैं बेकाबू
इन तारीखों पर जन्मे लोग प्यार में होते हैं सबसे ज्यादा एग्रेसिव, भावनात्मक ठेस लगते ही होते हैं बेकाबू
Horoscope 2 February: कैसा रहेगा आपका दिन, आज के राशिफल से जानें धन, करियर और सेहत का हाल
Horoscope 2 February: कैसा रहेगा आपका दिन, आज के राशिफल से जानें धन, करियर और सेहत का हाल
February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त 
February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त
MORE
Advertisement