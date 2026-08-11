Pink Ball Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 11, 2026, 10:51 PM IST
1.मिचेल स्टार्क
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अब तक डे-नाइट टेस्ट की 29 पारियों में 89 विकेट अपने नाम किए हैं.
2.पैट कमिंस
ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान और तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने डे-नाइट टेस्ट की 17 पारियों में 43 विकेट चटकाए हैं.
3.नाथन लियोन
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर नाथन लियोन ने अब तक डे-नाइट टेस्ट की 22 पारियों में 43 विकेट ही लिए हैं.
4.जोश हेजलवुड
ऑस्ट्रेलिया के घातक तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने अब तक डे-नाइट टेस्ट की 17 पारियों में 40 विकेट झटके हैं.
5.जेम्स एंडरसन
इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने डे-नाइट टेस्ट की 10 पारियों में 24 विकेट अपने नाम किए हैं. हालांकि लिस्ट में टॉप-4 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं.