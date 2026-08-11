Pink Ball Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी का नाम

1 . मिचेल स्टार्क

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ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अब तक डे-नाइट टेस्ट की 29 पारियों में 89 विकेट अपने नाम किए हैं.

