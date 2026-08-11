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Pink Ball Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी का नाम

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क्रिकेट

Pink Ball Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी का नाम

भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक काफी कम डे-नाइट टेस्ट यानी पिंक बॉल टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी वजह से भारतीय गेंदबाज लिस्ट में नहीं है. आइए जानते हैं कि पिंक बॉल टेस्ट में किन गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 11, 2026, 10:51 PM IST

1.मिचेल स्टार्क

मिचेल स्टार्क
1

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अब तक डे-नाइट टेस्ट की 29 पारियों में 89 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

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2.पैट कमिंस

पैट कमिंस
2

ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान और तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने डे-नाइट टेस्ट की 17 पारियों में 43 विकेट चटकाए हैं. 
 

3.नाथन लियोन

नाथन लियोन
3

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर नाथन लियोन ने अब तक डे-नाइट टेस्ट की 22 पारियों में 43 विकेट ही लिए हैं. 
 

4.जोश हेजलवुड

जोश हेजलवुड
4

ऑस्ट्रेलिया के घातक तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने अब तक डे-नाइट टेस्ट की 17 पारियों में 40 विकेट झटके हैं. 
 

TRENDING NOW

5.जेम्स एंडरसन

जेम्स एंडरसन
5

इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने डे-नाइट टेस्ट की 10 पारियों में 24 विकेट अपने नाम किए हैं. हालांकि लिस्ट में टॉप-4 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं. 
 

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