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IND vs AFG ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, बुमराह नहीं इस गेंदबाज का लिस्ट में दबदबा

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क्रिकेट

IND vs AFG ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, बुमराह नहीं इस गेंदबाज का लिस्ट में दबदबा

भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून से तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होने वाला है. लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि भारत और वनडे सीरीज में किन गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किया है. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं. 

मोहम्मद साबिर | Jun 10, 2026, 10:22 PM IST

1.रवींद्र जडेजा

रवींद्र जडेजा
1

भातीय दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 पारियों में 7 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

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2.जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह
2

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2 पारियों में 6 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

3.मोहम्मद शमी

मोहम्मद शमी
3

भारतीय दिग्गज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2 पारियों में 6 विकेट चटकाए हैं. 
 

4.मोहम्मद नबी

मोहम्मद नबी
4

अफगानिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने भारत के खिलाफ 4 पारियों में 5 विकेट चटकाए हैं. 
 

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5.राशिद खान

राशिद खान
5

अफगानिस्तान के स्टार ऑलराउंडर राशिद खान ने भारत के खिलाफ 3 पारियों 5 विकेट अपने नाम किए हैं. 
(Photo-X)

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