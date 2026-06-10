IND vs AFG ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, बुमराह नहीं इस गेंदबाज का लिस्ट में दबदबा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jun 10, 2026, 10:22 PM IST
1.रवींद्र जडेजा
भातीय दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 पारियों में 7 विकेट अपने नाम किए हैं.
2.जसप्रीत बुमराह
भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2 पारियों में 6 विकेट अपने नाम किए हैं.
3.मोहम्मद शमी
भारतीय दिग्गज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2 पारियों में 6 विकेट चटकाए हैं.
4.मोहम्मद नबी
अफगानिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने भारत के खिलाफ 4 पारियों में 5 विकेट चटकाए हैं.
5.राशिद खान
अफगानिस्तान के स्टार ऑलराउंडर राशिद खान ने भारत के खिलाफ 3 पारियों 5 विकेट अपने नाम किए हैं.
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