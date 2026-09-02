Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 02, 2026, 08:22 PM IST
1.नरेंद्र हिरवानी (Narendra Hirwani)
संट्रेल जोन के लिए खेलते हुए नरेंद्र हिरवानी ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं. उन्होंने दलीप ट्रॉफी की 45 पारियों में सबसे ज्यादा 126 विकेट अपने नाम किया है.
2.साईराज बहुतुले (Sairaj Bahutule)
वेस्ट जोन के लिए खेलते हुए साईराज बहुतुले ने दलीप ट्रॉफी की 48 पारियों में 112 विकेट चटकाए हैं. हिरवानी और बहुतुले सिर्फ दो खिलाड़ियों ने 100 का आंकड़ा पार किया है.
3.भागवत चंद्रशेखर (Bhagwat Chandrasekhar)
साउथ जोन के लिए खेलते हुए भागवत चंद्रशेखर ने दलीप ट्रॉफी की 41 पारियों में 99 विकेट अपने नाम किए हैं और वो 100 शिकार करने से सिर्फ एक विकेट से चूक गए थे.
4.श्रीनिवास वेंकटराघवन (Srinivas Venkataraghavan)
साउथ जोन के लिए खेलते हुए श्रीनिवास वेंकटराघवन ने दलीप ट्रॉफी के इतिहास की 44 पारियों में 95 विकेट अपने नाम किए हैं.
5.एरापल्ली प्रसन्ना (Erapalli Prasanna)
साउथ जोन के लिए खेलते हुए एरापल्ली प्रसन्ना ने दलीप ट्रॉफी के इतिहास की 38 पारियों में 83 विकेट झटके हैं और वो लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.