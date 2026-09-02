Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

3 . भागवत चंद्रशेखर (Bhagwat Chandrasekhar)

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साउथ जोन के लिए खेलते हुए भागवत चंद्रशेखर ने दलीप ट्रॉफी की 41 पारियों में 99 विकेट अपने नाम किए हैं और वो 100 शिकार करने से सिर्फ एक विकेट से चूक गए थे.

