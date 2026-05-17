IPL सीजन में 35 साल की उम्र में 20 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, भुवनेश्वर कुमार समेत इन खिलाड़ियों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | May 17, 2026, 06:54 PM IST
1.इमरान ताहिर
पूर्व दिग्गज स्पिनर इमरान ताहिर का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने 2019 में 25 साल की उम्र में एक सीजन में 26 विकेट लिए थे.
2.भुवनेश्वर कुमार
आरसीबी के स्टार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने 2026 में 35 साल की उम्र में अब तक 23 विकेट चटका दिए हैं.
3.आशीष नेहरा
पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने आईपीएल 2015 में 35 साल की उम्र में 22 विकेट अपने नाम किए थे.
4.ट्रेंट बोल्ट
मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाद ट्रेंट बोल्ट ने आईपीएल 2025 में 35 साल की उम्र में 22 विकेट ही लिए थे.
5.अनिल कुंबले
पूर्व भारती स्पिनर अनिल कुंबले ने आईपीएल 2009 में 35 साल की उम्र में 21 विकेट चटकाए थे.