IPL सीजन में 35 साल की उम्र में 20 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, भुवनेश्वर कुमार समेत इन खिलाड़ियों का नाम

1 . इमरान ताहिर

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पूर्व दिग्गज स्पिनर इमरान ताहिर का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने 2019 में 25 साल की उम्र में एक सीजन में 26 विकेट लिए थे.

