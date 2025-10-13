एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा

इजरायली संसद में Donald Trump का विरोध, सांसदों ने लहराया 'Genocide' का पोस्टर
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 13, 2025, 06:33 PM IST
1.मोहम्मद सिराज
मोहम्मद सिराज ने साल 2025 में अब तक 8 टेस्ट मैचों में 37 विकेट अपने नाम किए हैं. इस दौरान दो बार उन्होंने 5 विकेट हॉल भी किया है.
2.ब्लेसिंग मुजरबानी
जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी ने अब तक 9 टेस्ट मैचों में 36 विकेट चटकाए हैं. ब्लेसिंग लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं.
3.मिचेल स्टार्क
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने 2025 में अब तक 7 टेस्ट मैचों में 29 विकेट अपने नाम किया है.
4.नाथन लियोन
ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन ने 6 टेस्ट मैचों में 24 विकेट चटकाए हैं. उनका नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं.
5.जोमेल वारिकन
वेस्टइंडीज के जोमेल वारिकन का नाम लिस्ट में आखिरी स्थान पर है. उन्होंने अब तक 6 टेस्ट मैचों में 23 विकेट चटकाए हैं.