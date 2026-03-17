IPL के एक मैच में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 17, 2026, 10:17 PM IST
1.जोफ्रा आर्चर
राजस्थान रॉयल्स के जोफ्रा आर्चर ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 2025 में 4 ओवरों में 76 रन लुटा दिए थे.
2.मोहम्मद शमी
सनराइजर्स हैदराबाद के मोहम्मद शमी ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 2025 में 4 ओवरों में 75 रन खर्च कर दिए थे.
3.विल ओरौर्के
लखनऊ सुपर जायंट्स विल ओरौर्के ने 2025 आरसीबी के खिलाफ ने 4 ओवरों में 74 रन लुटा दिए थे.
4.मोहित शर्मा
गुजरात टाइटंस के मोहित शर्मा ने 2024 में दिल्ली के खिलाफ 4 ओवरों में 73 रन खर्च कर दिए थे.
5.बसिल थंपी
सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए बसिल थंपी ने आरसीबी के खिलाफ 2018 में 4 ओवरों में 70 रन खर्च कर दिए हैं.