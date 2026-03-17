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क्रिकेट

IPL के एक मैच में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

इंडियन प्रीमियर लीग में गेंदबाजों का खूब धुनाई होती रहती है. आईपीएल 2026 से पहले आपको बताएंगे कि आईपीएल मैच के 4 ओवरों में सबसे ज्यादा रन खर्च किए हैं. लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम है. 

मोहम्मद साबिर | Mar 17, 2026, 10:17 PM IST

1.जोफ्रा आर्चर

जोफ्रा आर्चर
1

राजस्थान रॉयल्स के जोफ्रा आर्चर ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 2025 में 4 ओवरों में 76 रन लुटा दिए थे. 
 

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2.मोहम्मद शमी

मोहम्मद शमी
2

सनराइजर्स हैदराबाद के मोहम्मद शमी ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 2025 में 4 ओवरों में 75 रन खर्च कर दिए थे. 
 

3.विल ओरौर्के

विल ओरौर्के
3

लखनऊ सुपर जायंट्स विल ओरौर्के ने 2025 आरसीबी के खिलाफ ने 4 ओवरों में 74 रन लुटा दिए थे. 
 

4.मोहित शर्मा

मोहित शर्मा
4

गुजरात टाइटंस के मोहित शर्मा ने 2024 में दिल्ली के खिलाफ 4 ओवरों में 73 रन खर्च कर दिए थे. 
 

TRENDING NOW

5.बसिल थंपी

बसिल थंपी
5

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए बसिल थंपी ने आरसीबी के खिलाफ 2018 में 4 ओवरों में 70 रन खर्च कर दिए हैं. 

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