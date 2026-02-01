T20I में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 01, 2026, 03:23 PM IST
1.वरुण चक्रवर्ती
मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 34 पारियों में 2 बार 5 विकेट हॉल किया है.
2.कुलदीप यादव
चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने भी टी20 इंटरनेशनल की 51 पारियों में 2 बार 5 विकेट हॉल किया है.
3.भुवनेश्वर कुमार
तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने टी20 इंटरनेशनल ने 86 पारियों में 2 बार 5 विकेट हॉल चटकाया है.
4.दीपक चाहर
तेज गेंदबाज दीपक चाहर लिस्ट में दूसरे तेज गेंदबाज हैं. उन्होंने 25 पारियों में 1 बार 5 विकेट हॉल किया है.
5.अर्शदीप सिंह
अर्शदीप सिंह इस लिस्ट में तीसरे तेज गेंदबाज हैं. उन्होंने 75 पारियों में एक बार पंजा खोला है और 5वें स्थान पर हैं.
6.युजवेंद्र चहल
दिग्गज स्पिनर युजवेंद्र चहल ने टी20 इंटरनेशनल की 79 पारियों में 1 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है.