T20 WC 2026: तिलक और वाशिंगटन की फिटनेस पर सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा अपडेट, जानिए कब होगी वापसी

आंखों को आराम देने के लिए 20-20-20 नियम है आसान, जानें इसे अपनाने के फायदे

Budget 2026: 1 अप्रैल से लागू होंगे नए इनकम टैक्स एक्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे टैक्सपेयर्स को दी बड़ी राहत

T20I में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

वो गाना जिसे गाते वक्त सिंगर के मुंह से बहने लगा था खून, फूट-फूटकर रोया था पूरा स्टूडियो...

आम लोगों के लिए इस बजट में क्या बदला? जानिए क्या हुआ सस्ता-महंगा, देखें पूरी लिस्ट

क्रिकेट

T20I में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 में भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट हॉल लेकर इतिहास रच दिया है. इस बीच आज हम आपको बताएंगे कि भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल किन गेंदबाजों ने किए हैं. भारत के लिए अब तक सिर्फ 6 गेंदबाजों ने पंजा खोला है.

मोहम्मद साबिर | Feb 01, 2026, 03:23 PM IST

1.वरुण चक्रवर्ती

वरुण चक्रवर्ती
1

मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 34 पारियों में 2 बार 5 विकेट हॉल किया है. 
 

2.कुलदीप यादव

कुलदीप यादव
2

चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने भी टी20 इंटरनेशनल की 51 पारियों में 2 बार 5 विकेट हॉल किया है. 
 

3.भुवनेश्वर कुमार

भुवनेश्वर कुमार
3

तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने टी20 इंटरनेशनल ने 86 पारियों में 2 बार 5 विकेट हॉल चटकाया है. 
 

4.दीपक चाहर

दीपक चाहर
4

तेज गेंदबाज दीपक चाहर लिस्ट में दूसरे तेज गेंदबाज हैं. उन्होंने 25 पारियों में 1 बार 5 विकेट हॉल किया है. 
 

5.अर्शदीप सिंह

अर्शदीप सिंह
5

अर्शदीप सिंह इस लिस्ट में तीसरे तेज गेंदबाज हैं. उन्होंने 75 पारियों में एक बार पंजा खोला है और 5वें स्थान पर हैं. 
 

6.युजवेंद्र चहल

युजवेंद्र चहल
6

दिग्गज स्पिनर युजवेंद्र चहल ने टी20 इंटरनेशनल की 79 पारियों में 1 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है. 
 

T20I में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम
वो गाना जिसे गाते वक्त सिंगर के मुंह से बहने लगा था खून, फूट-फूटकर रोया था पूरा स्टूडियो...
आम लोगों के लिए इस बजट में क्या बदला? जानिए क्या हुआ सस्ता-महंगा, देखें पूरी लिस्ट
वो शख्स जो लाईं अधूरे सपनों से भरे घरों में खुशियों की किलकारी, जानें भारत की पहली महिला IVF डॉक्टर की कहानी
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं प्लानिंग की होती हैं मास्टमाइंड, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी
