होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

2 . रवींद्र जडेजा

2

स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का नाम लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं. उन्होंने इस मैदान पर वनडे की 2 पारियों में 6 विकेट झटके हैं.

