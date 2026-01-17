होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 17, 2026, 03:50 PM IST
1.एस श्रीसंत
पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत का नाम पहले स्थान पर हैं. उन्होंने होल्कर स्टेडियम में वनडे की 1 पारी में 6 विकट चटकाए हैं.
2.रवींद्र जडेजा
स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का नाम लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं. उन्होंने इस मैदान पर वनडे की 2 पारियों में 6 विकेट झटके हैं.
3.युवराज सिंह
पूर्व स्पिन ऑलराउंडर युवराज सिंह ने इस मैदान पर वनडे की 2 पारियों में 5 विकेट चटकाए हैं.
4.कुलदीप यादव
चाइनामैन कुलदीप यादव का नाम भी लिस्ट में मौजूद है. उन्होंने इस मैदान पर 2 वनडे पारियों में 5 विकेट ही लिए हैं.
5.स्टुअर्ट ब्रॉड
इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने इस मैदान की एक वनडे पारी में 4 विकेट अपने नाम किए हैं.