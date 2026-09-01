T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 01, 2026, 11:58 PM IST
1.दीप्ति शर्मा
भारतीय दिग्गज ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर पहुंच गया है. फुल मेंबर टीमों में और ऑलओवर महिला टी20 इंटरनेशनल में दीप्ती ने सबसे ज्यादा 171 विकेट ले लिया है.
2.सोफी एक्लेस्टोन
इंग्लैंड की दिग्गज गेंदबाज सोफी एक्लेस्टोन ने फुल मेंबर टीमों में महिला टी20 इंटरनेशनल की 112 पारियों में 154 विकेट लिया है.
3.मेगन शूट
ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मेगन शूट ने फुल मेंबर टीमों में महिला टी20 इंटरनेशनल की 125 पारियों में 152 विकेट अपने नाम किए हैं.
4.निदा डार
पाकिस्तान की दिग्गज गेंदबाज निदा डार ने फुल मेंबर टीमों में महिला टी20 इंटरनेशनल की 152 पारियों में 144 विकेट चटकाए हैं.
5.शबनीम इस्माइल
साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल ने फुल मेंबर टीमों में महिला टी20 इंटरनेशनल की 118 पारियों में 131 विकेट झटके हैं.