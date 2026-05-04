PSL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, नसीम शाह के भाई ने बरपाया कहर

1 . सुफियान मुकीम

1

पीएसएल 2026 की विजेता टीम पेशावर जाल्मी के सुफियान मुकीम का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने 11 पारियों में 22 विकेट अपने नाम किए हैं.

