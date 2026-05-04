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PSL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, नसीम शाह के भाई ने बरपाया कहर

पाकिस्तान प्रीमियर लीग के 11वें सीजन की विजेता टीम मिल गई है. इस सीजन गेंदबाजों ने काफी दमदार प्रदर्शन किया है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि पीएसएल 2026 में किन गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | May 04, 2026, 05:14 PM IST

1.सुफियान मुकीम

सुफियान मुकीम
1

पीएसएल 2026 की विजेता टीम पेशावर जाल्मी के सुफियान मुकीम का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने 11 पारियों में 22 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

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2.मोहम्मद अली

मोहम्मद अली
2

हैदराबाद किंग्समैन के मोहम्मद अली ने पीएसएल 2026 की 12 पारियों में 20 विकेट चटकाए हैं. 
 

3.शादाब खान

शादाब खान
3

इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने पीएसएल 2026 की 10 पारियों में 17 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

4.हुनैन शाह

हुनैन शाह
4

हैदराबाद किंग्समैन के हुनैन शाह ने पीएसएल 2026 की 10 पारियों में 17 विकेट चटकाए हैं. 
 

TRENDING NOW

5.शाहीन शाह अफरीदी

शाहीन शाह अफरीदी
5

लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने पीएसएल 2026 की 10 पारियों में 16 विकेट चटकाए हैं.  
 

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