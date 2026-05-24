IPL Playoffs में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, जानें बुमराह-भुवनेश्वर में कौन है बेस्ट

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | May 24, 2026, 07:53 PM IST
1.ड्वेन ब्रावो
पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ड्वेन ब्रावो का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने आईपीएल प्लेऑफ में कुल 28 विकेट चटकाए हैं.
2.रविचंद्रन अश्विन
पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल प्लेऑफ में कुल 21 विकेट अपने नाम किए है.
3.मोहित शर्मा
स्टार तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने आईपीएल प्लेऑफ में कुल 20 विकेट चटकाए हैं.
4.रवींद्र जडेजा
राजस्थान रॉयल्स के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने आईपीएल प्लेऑफ में अब तक 19 विकेट चटकाए हैं.
5.हरभजन सिंह
पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने आईपीएल प्लेऑफ में कुल 17 विकेट झटके हैं.
6.ट्रेंट बोल्ट
तेज गेंदबाज ट्रेन बोल्ट ने अब तक आईपीएल प्लेऑफ में 16 विकेट अपने नाम किए हैं.
7.सुनील नरेन
कोलकाता नाइट राइडर्स के दिग्गज ऑलराउंडर सुनील नरेन ने अब तक आईपीएल प्लेऑफ में 16 विकेट ही लिए हैं.
8.लसिथ मलिंगा
दिग्गज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने आईपीएल प्लेऑफ में 15 विकेट अपने नाम किए हैं.
9.जसप्रीत बुमराह
मुंबई इंडियंस के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अब तक आईपीएल प्लेऑफ में 15 विकेट लिए हैं.
10.भुवनेश्वर कुमार
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भुवनेश्वर कुमार ने अब तक आईपीएल प्लेऑफ में 14 विकेट अपने नाम किए हैं.