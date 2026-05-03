IPL में 200 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में स्पिनर्स का जलवा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | May 03, 2026, 05:16 PM IST
1.युजवेंद्र चहल
पंजाब किंग्स के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने आईपीएल की 179 पारियों में 228 विकेट अपने नाम किए हैं.
2.भुवनेश्वर कुमार
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल की 199 पारियों में 215 विकेट चटकाए हैं.
3.सुनील नरेन
कोलकाता नाइट राइडर्स के सुनील नरेन ने आईपीएल की 195 पारियों में 201 विकेट झटका दिए हैं. आईपीएल में अब तक सिर्फ तीन ही खिलाड़ियों ने 200 से ज्यादा विकेट लिया है.
4.पीयूष चावला
पूर्व दिग्गज स्पिनर पीयूष चावला ने आईपीएल की 191 पारियों में 192 विकेट अपने नाम किए हैं.
5.आर अश्विन
पूर्व दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने आईपीएल की 217 पारियों में 187 विकेट चटकाए हैं. हालांकि, आईपीएल में स्पिनर्स का जलवा नजर आ रहा है और अब तक सिर्फ तीन गेंदबाजों ने 200 से ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया है.