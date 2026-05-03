IPL में 200 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में स्पिनर्स का जलवा

5 . आर अश्विन

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पूर्व दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने आईपीएल की 217 पारियों में 187 विकेट चटकाए हैं. हालांकि, आईपीएल में स्पिनर्स का जलवा नजर आ रहा है और अब तक सिर्फ तीन गेंदबाजों ने 200 से ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया है.

