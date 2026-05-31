IPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, जानें किसके सिर सजी पर्पल कैप

4 . राशिद खान

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गुजरात टाइटंस के स्टार गेंदबाज राशिद खान ने आईपीएल 2026 के 17 मैचों में 21 विकेट अपने नाम किए हैं और लिस्ट में चौथे स्थान पर आ गए हैं.

