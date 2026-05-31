IPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, जानें किसके सिर सजी पर्पल कैप

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | May 31, 2026, 08:26 PM IST
1.कगिसो रबाडा
गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने 17 मैचों में 29 विकेट अपने नाम किए हैं.
2.भुवनेश्वर कुमार
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल 2026 के 16 मैचों में 28 विकेट चटकाए हैं.
3.जोफ्रा आर्चर
राजस्थान रॉयल्स के स्पीड किंग जोफ्रा आर्चर ने आईपीएल 2026 के 16 मैचों में 25 विकेट अपने नाम किए हैं.
4.राशिद खान
गुजरात टाइटंस के स्टार गेंदबाज राशिद खान ने आईपीएल 2026 के 17 मैचों में 21 विकेट अपने नाम किए हैं और लिस्ट में चौथे स्थान पर आ गए हैं.
5.अंशुल कंबोज
चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल कंबोज ने आईपीएल 2026 के 14 मैचों में 21 विकेट झटके हैं.