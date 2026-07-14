इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह की लिस्ट में हुई एंट्री

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jul 14, 2026, 10:26 PM IST
1.अनिल कुंबले
भारतीय पूर्व दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट की 499 पारियों में 953 विकेट चटकाए हैं.
2.आर अश्विन
भारतीय पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट की 379 पारियों में 765 विकेट अपने नाम किए हैं.
3.हरभजन सिंह
पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट की 44 पारियों में 707 विकेट झटके हैं.
4.कपिल देव
पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने इंटरनेशनल क्रिकेट की 448 पारियों में 687 विकेट चटकाए हैं.
5.रविंद्र जडेजा
भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट की 440 पारियों में 634 विकेट अपने नाम किया है.
6.जहीर खान
भारतीय पूर्व घातक गेंदबाज जहीर खान ने इंटरनेशनल क्रिकेट की 373 पारियों में 597 विकेट झटके हैं.
7.जवागल श्रीनाथ
पूर्व दिग्गज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ ने इंटरनेशनल क्रिकेट की 348 पारियों में 551 विकेट लिए हैं.
8.जसप्रीत बुमराह
भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंटरनेशनल क्रिकेट की 280 पारियों में अब तक 505 विकेट लिए हैं.
9.मोहम्मद शमी
भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इंटरनेशनल क्रिकेट की 254 पारियों में 462 विकेट लिया है.
10.ईशान शर्मा
भारतीय पूर्व गेंदबाज ईशान शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट की 280 पारियों में 434 विकेट चटकाया है.