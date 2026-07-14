FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
डेक्लान राइस के सेमीफाइनल खेलने पर बना संदेह, आखिरी समय पर फैसला लेगी इंग्लैंड

डेक्लान राइस के सेमीफाइनल खेलने पर बना संदेह, आखिरी समय पर फैसला लेगी इंग्लैंड

पाकिस्तान के शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ भारत लाते थे ड्रग्स? MHA के पूर्व अधिकारी का हैरान करने वाला दावा

पाकिस्तान के शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ भारत लाते थे ड्रग्स? MHA के पूर्व अधिकारी का हैरान करने वाला दावा

JNVST Class 6 Admission: जवाहर नवोदय विद्यालय में फ्री एजुकेशन का मौका, जानें छठी क्लास में एडमिशन पाने की सारी डिटेल्स

जवाहर नवोदय विद्यालय में फ्री एजुकेशन का मौका, जानें छठी क्लास में एडमिशन पाने की सारी डिटेल्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाल 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं विराट-रोहित

ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाल 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं विराट-रोहित

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह की लिस्ट में हुई एंट्री

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह की लिस्ट में हुई एंट्री

ऑफिस हेल्पर की बेटी UPSC में शानदार रैंक लाकर बनी थीं IFS, जानें ढाका में गलत नक्शे पर आवाज बुलंद करने वाली डिप्लोमैट की कहानी

ऑफिस हेल्पर की बेटी UPSC में शानदार रैंक लाकर बनी थीं IFS अधिकारी, जानें ढाका में गलत नक्शे पर आवाज बुलंद करने वाली डिप्लोमैट की Success Story

हिंदी न्यूज़Photos

क्रिकेट

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह की लिस्ट में हुई एंट्री

इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारतीय दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत ने एक विकेट चटकाया है. इसके साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज्यादा भी विकेट अपने नाम कर लिया है. ऐसे में आज आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट किन गेंदबाजों ने लिए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jul 14, 2026, 10:26 PM IST

1.अनिल कुंबले

अनिल कुंबले
1

भारतीय पूर्व दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट की 499 पारियों में 953 विकेट चटकाए हैं. 
 

Advertisement

2.आर अश्विन

आर अश्विन
2

भारतीय पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट की 379 पारियों में 765 विकेट अपने नाम किए हैं.
 

3.हरभजन सिंह

हरभजन सिंह
3

पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट की 44 पारियों में 707 विकेट झटके हैं. 
 

4.कपिल देव

कपिल देव
4

पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने इंटरनेशनल क्रिकेट की 448 पारियों में 687 विकेट चटकाए हैं. 
 

TRENDING NOW

5.रविंद्र जडेजा

रविंद्र जडेजा
5

भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट की 440 पारियों में 634 विकेट अपने नाम किया है. 
 

6.जहीर खान

जहीर खान
6

भारतीय पूर्व घातक गेंदबाज जहीर खान ने इंटरनेशनल क्रिकेट की 373 पारियों में 597 विकेट झटके हैं. 
 

7.जवागल श्रीनाथ

जवागल श्रीनाथ
7

पूर्व दिग्गज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ ने इंटरनेशनल क्रिकेट की 348 पारियों में 551 विकेट लिए हैं. 
 

8.जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह
8

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंटरनेशनल क्रिकेट की 280 पारियों में अब तक 505 विकेट लिए हैं. 
 

9.मोहम्मद शमी

मोहम्मद शमी
9

भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इंटरनेशनल क्रिकेट की 254 पारियों में 462 विकेट लिया है. 
 

10.ईशान शर्मा

ईशान शर्मा
10

भारतीय पूर्व गेंदबाज ईशान शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट की 280 पारियों में 434 विकेट चटकाया है. 
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाल 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं विराट-रोहित
ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाल 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं विराट-रोहित
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह की लिस्ट में हुई एंट्री
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह की लिस्ट में हुई एंट्री
ऑफिस हेल्पर की बेटी UPSC में शानदार रैंक लाकर बनी थीं IFS, जानें ढाका में गलत नक्शे पर आवाज बुलंद करने वाली डिप्लोमैट की कहानी
ऑफिस हेल्पर की बेटी UPSC में शानदार रैंक लाकर बनी थीं IFS अधिकारी, जानें ढाका में गलत नक्शे पर आवाज बुलंद करने वाली डिप्लोमैट की Success Story
हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? जानें कहां से निकलती है और राज्य में कितनी है इसकी लंबाई
हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? जानें कहां से निकलती है और राज्य में कितनी है इसकी लंबाई
अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार
अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement