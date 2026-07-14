इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह की लिस्ट में हुई एंट्री

1 . अनिल कुंबले

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भारतीय पूर्व दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट की 499 पारियों में 953 विकेट चटकाए हैं.

