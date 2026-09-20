IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 20, 2026, 11:36 PM IST
1.कोर्टनी वॉल्श
वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज गेंदबाज कोर्टनी वॉल्श का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने भारत के खिलाफ 38 पारियों में 44 विकेट अपने नाम किए हैं.
2.रवींद्र जडेजा
भारतीय ऑलराउंजर रवींद्र जडेजा ने अब तक वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे की 32 पारियों में 44 विकेट ही लिए हैं और इस बार वो वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़कर पहले स्थान हासिल कर सकते हैं.
3.कपिल देव
पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर कपिल देव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे की 42 पारियों में 43 विकेट अपने नाम किए हैं.
4.अनिल कुंबले
पूर्व भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे की 25 पारियों में 41 विकेट झटके हैं.
5.मोहम्मद शमी
तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अब तक वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे की 18 पारियों में 37 विकेट अपने नाम किए हैं. शमी लिस्ट में जडेजा के बाद दूसरे एक्टिव खिलाड़ी हैं.