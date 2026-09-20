IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा

2 . रवींद्र जडेजा

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भारतीय ऑलराउंजर रवींद्र जडेजा ने अब तक वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे की 32 पारियों में 44 विकेट ही लिए हैं और इस बार वो वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़कर पहले स्थान हासिल कर सकते हैं.

