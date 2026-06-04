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India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीयों का दबदबा

India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीयों का दबदबा

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क्रिकेट

India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीयों का दबदबा

भारत और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट और तीन वनडे मैचों की सीरीज 6 जून से खेली जानी है. लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक सबसे ज्यादा विकेट किन गेंदबाजों ने लिए हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jun 04, 2026, 06:28 PM IST

1.रवींद्र जडेजा

रवींद्र जडेजा
1

भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में अब तक 16 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

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2.आर अश्विन

आर अश्विन
2

भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अफगानिस्तान के खिलाफ सभी फॉर्मेट में 13 विकेट चटकाए हैं. 
 

3.जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह
3

भारतीय दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे और टी20 में कुल 10 विकेट झटके हैं. 
 

4.राशिद खान

राशिद खान
4

अफगानिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर राशिद खान ने भारत के खिलाफ सभी फॉर्मेट में 10 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

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5.मोहम्मद शमी

मोहम्मद शमी
5

भारतीय दिग्गज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अफगानिस्तान के खिलाफ अब तक कुल 9 विकेट चटकाए हैं.  
 

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