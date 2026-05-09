IPL इतिहास में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने वाले दिग्गज गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो पेसर्स का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | May 09, 2026, 06:35 PM IST
1.भुवनेश्वर कुमार
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने अब तक 200 पारियों में 741 ओवर्स फेंके हैं और कुल 1884 डॉट गेंदें फेंकी है.
2.सुनील नरेन
कोलकाता नाइट राइडर्स के दिग्गज ऑलराउंडर सुनील नरेन ने आईपीएल में अब तक 196 पारियों में 759 ओवर्स फेंके हैं और कुल 1788 गेंदें डॉट निकाली हैं.
3.रविचंद्रन अश्विन
पूर्व दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने आईपीएल 217 पारियों में 1623 डॉट गेंदें डाली हैं.
4.जसप्रीत बुमराह
मुंबई इंडियंस के दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अब तक आईपीएल की 155 पारियों में 1478 गेंदें डॉट फेंकी है.
5.रविंद्र जडेजा
रास्थान रॉयल्स के दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अब तक आईपीएल की 233 पारियों में 1352 डॉट गेंदें फेंकी है.