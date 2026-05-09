IPL इतिहास में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने वाले दिग्गज गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो पेसर्स का नाम

1 . भुवनेश्वर कुमार

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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने अब तक 200 पारियों में 741 ओवर्स फेंके हैं और कुल 1884 डॉट गेंदें फेंकी है.

