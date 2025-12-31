FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पाकिस्तान- इमरान खान की बहन अलीमा खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया, अडियाला जेल के बाहर दे रही थी धरना, कई समर्थक भी हिरासत में लिए गए | फरीदाबादः चलती कार में महिला से गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया | यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, आजमगढ़ में 10 हजार के इनामी का एनकाउंटर, फिरोजाबाद और गाजियाबाद में मुठभेड़

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CBSE ने क्यों कैंसिल की 10वी-12वीं बोर्ड की 3 मार्च को होने वाली परीक्षा? जानें कब होगा एग्जाम

CBSE ने क्यों कैंसिल की 10वी-12वीं बोर्ड की 3 मार्च को होने वाली परीक्षा? जानें कब होगा एग्जाम

सोहा अली खान ने दिया न्यू ईयर को तोहफा, शेयर की अपनी सीक्रेट जूस की रेसिपी.. आप भी करें नोट

सोहा अली खान ने दिया न्यू ईयर को तोहफा, शेयर की अपनी सीक्रेट जूस की रेसिपी.. आप भी करें नोट

विराट-रोहित के टेस्ट संन्यास को लेकर पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा, कह डाली बड़ी बात

विराट-रोहित के टेस्ट संन्यास को लेकर पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा, कह डाली बड़ी बात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल

दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल

Womens T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर ये भारतीय खिलाड़ी का नाम

Womens T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर ये भारतीय खिलाड़ी का नाम

दुनिया का वो देश जहां एशिया-यूरोप मिलकर बनाते हैं 'धरती का चौराहा', यहां है इतिहास और संस्कृति का अनूठा संगम

दुनिया का वो देश जहां एशिया-यूरोप मिलकर बनाते हैं 'धरती का चौराहा', यहां है इतिहास और संस्कृति का अनूठा संगम

HomePhotos

क्रिकेट

Womens T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर ये भारतीय खिलाड़ी का नाम

महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दीप्ति शर्मा ने इतिहास रच दिया है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट किन प्लेयर्स ने लिए हैं. आप टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Dec 31, 2025, 10:35 AM IST

1.दीप्ति शर्मा

दीप्ति शर्मा
1

भारत की दीप्ति शर्मा ने महिला टी20 इंटरनेशनल में 130 पारियों में सबसे ज्यादा 152 विकेट चटकाए हैं. दीप्ति शर्मा ऐसा करने वाली दुनिया की पहली गेंदबाज बन गई हैं. 
 

Advertisement

2.मेगन स्कट

मेगन स्कट
2

ऑस्ट्रेलिया की मेगन स्कट ने महिला टी20 इंटरनेशनल में 122 पारियों में 151 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

3.निदा डार

निदा डार
3

पाकिस्तान के निदा डार ने महिला टी20 इंटरनेशनल में 152 पारियों में 144 विकेट चटकाए हैं. 
 

4.सोफी एक्लेस्टोन

सोफी एक्लेस्टोन
4

इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन ने महिला टी20 इंटरनेशनल में 100 पारियों में 142 विकेट लिया है. 
 

TRENDING NOW

5.एलिस पेरी

एलिस पेरी
5

ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी ने महिला टी20 इंटरनेशनल में 137 पारियों में 126 विकेट चटकाए हैं और लिस्ट में उनका नाम 5वें स्थान पर हैं. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल
दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल
Womens T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर ये भारतीय खिलाड़ी का नाम
Womens T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर ये भारतीय खिलाड़ी का नाम
दुनिया का वो देश जहां एशिया-यूरोप मिलकर बनाते हैं 'धरती का चौराहा', यहां है इतिहास और संस्कृति का अनूठा संगम
दुनिया का वो देश जहां एशिया-यूरोप मिलकर बनाते हैं 'धरती का चौराहा', यहां है इतिहास और संस्कृति का अनूठा संगम
2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन है टॉपर
2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन है टॉपर
2025 में Test क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह से ऊपर हैं सिराज
2025 में Test क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह से ऊपर हैं सिराज
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 30 December 2025: इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से लेकर मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से लेकर मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Kalawa Badhne Ke Niyam: कितने दिनों तक बांधना चाहिए कलावा, इसे बांधने के बाद न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं नियम
कितने दिनों तक बांधना चाहिए कलावा, इसे बांधने के बाद न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं नियम
Numerology: 2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता
2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता
Paush Putrada Ekadashi Vrat Katha: 30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा 
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा
MORE
Advertisement