Womens T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर ये भारतीय खिलाड़ी का नाम

1 . दीप्ति शर्मा

भारत की दीप्ति शर्मा ने महिला टी20 इंटरनेशनल में 130 पारियों में सबसे ज्यादा 152 विकेट चटकाए हैं. दीप्ति शर्मा ऐसा करने वाली दुनिया की पहली गेंदबाज बन गई हैं.

