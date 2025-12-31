Womens T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर ये भारतीय खिलाड़ी का नाम

पाकिस्तान- इमरान खान की बहन अलीमा खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया, अडियाला जेल के बाहर दे रही थी धरना, कई समर्थक भी हिरासत में लिए गए | फरीदाबादः चलती कार में महिला से गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया | यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, आजमगढ़ में 10 हजार के इनामी का एनकाउंटर, फिरोजाबाद और गाजियाबाद में मुठभेड़
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 31, 2025, 10:35 AM IST
1.दीप्ति शर्मा
भारत की दीप्ति शर्मा ने महिला टी20 इंटरनेशनल में 130 पारियों में सबसे ज्यादा 152 विकेट चटकाए हैं. दीप्ति शर्मा ऐसा करने वाली दुनिया की पहली गेंदबाज बन गई हैं.
2.मेगन स्कट
ऑस्ट्रेलिया की मेगन स्कट ने महिला टी20 इंटरनेशनल में 122 पारियों में 151 विकेट अपने नाम किए हैं.
3.निदा डार
पाकिस्तान के निदा डार ने महिला टी20 इंटरनेशनल में 152 पारियों में 144 विकेट चटकाए हैं.
4.सोफी एक्लेस्टोन
इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन ने महिला टी20 इंटरनेशनल में 100 पारियों में 142 विकेट लिया है.
5.एलिस पेरी
ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी ने महिला टी20 इंटरनेशनल में 137 पारियों में 126 विकेट चटकाए हैं और लिस्ट में उनका नाम 5वें स्थान पर हैं.