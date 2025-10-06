ODI में कौन है भारत का नंबर-1 कप्तान? जानिए किस स्थान पर है रोहित शर्मा का नाम

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में AAP की एंट्री, 11 सीटों पर उतारें प्रत्याशी, जानें कौन कहां से भरेगा हुंकार?
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 06, 2025, 03:50 PM IST
1.रोहित शर्मा
रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में टॉप पर है. उन्होंने साल 2017 से 2025 तक 56 मैचों में कप्तानी की, जिसमें से 42 मुकाबलों में जीत हासिल की और 12 मैच हारे हैं. इसके अलावा 1 मैच टाई रहा है.
2.विराट कोहली
विराट कोहली का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 2013 से 2021 तक 95 मैचों में कप्तानी करते हुए 65 मुकाबले जीते हैं और 27 हारे हैं. वहीं एक मैच टाई रहा है.
3.एमएस धोनी
एमएस धोनी का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. उन्होंने 200 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से टीम 110 बार जीती है और 74 बार हारी है. जबकि 5 बार मुकाबले टाई रहे हैं.
4.राहुल द्रविड़
राहुल द्रविड़ ने 2000 से 2007 तक 79 मैचों में कप्तानी की और 42 मैच जीते हैं, जबकि 33 मुकाबले गंवाए हैं.
5.मोहम्मद अजहरुद्दीन
मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 1990 से 1999 तक 174 मैचों में कप्तानी की, जिसमें टीम 90 बार जीती है और 76 बार हारी है. इस दौरान दो मुकाबले टाई भी रहे हैं.
6.कपिल देव
कपिल देव ने 74 मैचों में कप्तानी की है और 39 मुकाबले जीते हैं. वहीं उन्हें 33 बार हार का सामना करना पड़ा है.
7.सौरव गांगुली
सौरव गांगुली का नाम लिस्ट में 7वें स्थान पर है. उन्होंने 146 मैचों में कप्तानी करते हुए 76 मैचों में जीत हासिल की और 65 मैच हारे हैं.
8.सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर ने वनडे में 73 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से टीम को 23 बार जीत मिली है और 43 बार टीम ने हार का सामना करना पड़ा. वहीं एक मैच टाई भी रहा है.