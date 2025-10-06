FacebookTwitterYoutubeInstagram
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में AAP की एंट्री, 11 सीटों पर उतारें प्रत्याशी, जानें कौन कहां से भरेगा हुंकार?

ODI में कौन है भारत का नंबर-1 कप्तान? जानिए किस स्थान पर है रोहित शर्मा का नाम

Schools Closed: बच्चों की फिर से हुई बल्ले-बल्ले! 7 अक्टूबर को सरकारी दफ्तर और स्कूल रहेंगे बंद, जानें वजह

Bihar Election 2025 Dates: कब होंगे बिहार के विधान सभा चुनाव? चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान को लेकर शुरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस

Nobel Prize 2025: मेडिसिन की दुनिया में किन्हें मिला नोबेल पुरस्कार? Immune Tolerance पर किया था रिसर्च

LU Result Even Semester 2025: Lucknow University ने जारी किया रिजल्ट, lkouniv.ac.in पर ऐसे करें चेक

Karwa Chauth 2025: महिलाएं छलनी से क्यों देखती हैं अपने पति का चेहरा, जानें इस व्रत के पीछे का महत्व

Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 

मां की जैकेट पहन UPSC देने निकली थी यह लड़की, आज है धाकड़ IFS अफसर

Numerology: 1 नंबर के गुस्सैल होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, छोटी-छोटी बात पर हो जाते हैं लाल पीले 

क्रिकेट

ODI में कौन है भारत का नंबर-1 कप्तान? जानिए किस स्थान पर है रोहित शर्मा का नाम

बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. लेकिन हैरानी की बात ये है कि बोर्ड ने रोहित शर्मा से कप्तानी छीन ली और शुभमन गिल को नया कप्तान बना दिया है. आइए जानते हैं कि भारत का नंबर-1 वनडे कप्तान कौन है और रोहित किस नंबर पर हैं?

मोहम्मद साबिर | Oct 06, 2025, 03:50 PM IST

1.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
1

रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में टॉप पर है. उन्होंने साल 2017 से 2025 तक 56 मैचों में कप्तानी की, जिसमें से 42 मुकाबलों में जीत हासिल की और 12 मैच हारे हैं. इसके अलावा 1 मैच टाई रहा है. 
 

2.विराट कोहली

विराट कोहली
2

विराट कोहली का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 2013 से 2021 तक 95 मैचों में कप्तानी करते हुए 65 मुकाबले जीते हैं और 27 हारे हैं. वहीं एक मैच टाई रहा है. 
 

3.एमएस धोनी

एमएस धोनी
3

एमएस धोनी का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. उन्होंने 200 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से टीम 110 बार जीती है और 74 बार हारी है. जबकि 5 बार मुकाबले टाई रहे हैं. 
 

4.राहुल द्रविड़

राहुल द्रविड़
4

राहुल द्रविड़ ने 2000 से 2007 तक 79 मैचों में कप्तानी की और 42 मैच जीते हैं, जबकि 33 मुकाबले गंवाए हैं. 
 

5.मोहम्मद अजहरुद्दीन

मोहम्मद अजहरुद्दीन
5

मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 1990 से 1999 तक 174 मैचों में कप्तानी की, जिसमें टीम 90 बार जीती है और 76 बार हारी है. इस दौरान दो मुकाबले टाई भी रहे हैं.
 

6.कपिल देव

कपिल देव
6

कपिल देव ने 74 मैचों में कप्तानी की है और 39 मुकाबले जीते हैं. वहीं उन्हें 33 बार हार का सामना करना पड़ा है. 
 

7.सौरव गांगुली

सौरव गांगुली
7

सौरव गांगुली का नाम लिस्ट में 7वें स्थान पर है. उन्होंने 146 मैचों में कप्तानी करते हुए 76 मैचों में जीत हासिल की और 65 मैच हारे हैं. 
 

8.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
8

सचिन तेंदुलकर ने वनडे में 73 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से टीम को 23 बार जीत मिली है और 43 बार टीम ने हार का सामना करना पड़ा. वहीं एक मैच टाई भी रहा है. 
 

