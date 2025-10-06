ODI में कौन है भारत का नंबर-1 कप्तान? जानिए किस स्थान पर है रोहित शर्मा का नाम

1 . रोहित शर्मा

रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में टॉप पर है. उन्होंने साल 2017 से 2025 तक 56 मैचों में कप्तानी की, जिसमें से 42 मुकाबलों में जीत हासिल की और 12 मैच हारे हैं. इसके अलावा 1 मैच टाई रहा है.

