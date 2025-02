5 . केएल राहुल-आकांक्षा रंजन कपूर

5

एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन कपूर (Akanksha Ranjan Kapoor) के साथ भी केएल राहुल का नाम जुड़ चुका है. इसकी शुरुआत दोनों के एक तस्वीर आने के बाद शुरु हुई थी. जिसके कैप्शन में लिखा था कि I’m so good with that... मगर केएल राहुल ने एक इंटरव्यू के दौरान मीडिया में किए जा रहे इन दावों पर पूर्ण विराम लगा दिया.