आलिंगन के 20 सेकेंड बूस्टर डोज से बॉडी होगी सुपर चार्ज, गले लगाना सिर्फ प्यार नहीं, दिमाग और दिल की दवा भी है

'बांग्लादेश में 12 फरवरी को ही होंगे आम चुनाव', तनाव के बीच मोहम्मद यूनुस ने किया ऐलान

डायरेक्टर की डांट से छोड़ दिया था थिएटर... जानें कौन थे अरुण बाली, जिनके डायलॉग आज भी दिलों पर करते हैं राज

BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, फ्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा

मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां

शरीर के इस अंग पर महिलाओं को जेटस्प्रे का यूज कभी नहीं करना चाहिए, वरना...

क्रिकेट

BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, फ्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा

इस क्रिसमस बीसीसीआई ने महिला खिलाड़ियों को एक बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल नए साल से पहले उन्होंने घरेलू क्रिकेटर्स की सैलरी में इजाफा किया है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं. 

सुमित तिवारी | Dec 23, 2025, 08:27 AM IST

1.मैच फीस में बढ़ोतरी

मैच फीस में बढ़ोतरी
1

BCCI ने अपनी हालिया एपेक्स काउंसिल मीटिंग में डोमेस्टिक महिला क्रिकेटरों की मैच फीस में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. ये महिला क्रिकेट के हित एक सराहनीय कदम माना जा रहा है.

2.दोगुनी बढ़ोत्तरी

दोगुनी बढ़ोत्तरी
2

बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की सैलरी में दोगुनी बढ़ोत्तरी की है. बता दें कि अभी तक सीनियर महिला टूर्नामेंट में प्लेइंग इलेवन की खिलाड़ी को रोजाना 20,000 रुपये और रिजर्व प्लेयर्स को 10,000 रुपये मिल रहे थे

3.जूनियर टीम

जूनियर टीम
3

जूनियर टीम की बात करें तो वहां प्लेइंग XI में मौजूद प्लेयर्स को रोजाना 10,000 और रिजर्व प्लेयर्स को 5,000 रुपये मिल रहे थे, टी 20 टू्र्नामेंट में ये फीस और भी कम हो जाती है.

4.नया सैलरी स्ट्रक्चर

नया सैलरी स्ट्रक्चर
4

नए सैलरी स्ट्रक्चर के मुताबिक अब सीनियर महिला टूर्नामेंट में प्लेइंग इलेवन में शामिल प्लेयर्स को रोज 50,000 रुपये और रिजर्व खिलाड़ियों को 25,000 रुपये मिलेंगे.

5.टी20 और जूनियर 

टी20 और जूनियर 
5

वहीं टी20 मैचों के प्लेइंग XI में शामिल खिलाड़ी को 25,000 और रिजर्व प्लेयर्स को 12,500 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा जूनियर टूर्नामेंट में प्लेइंग इलेवन वाले खिलाड़ियों को 25,000 और रिजर्व में शामिल प्लेयर्स को 12,500 रुपये रोज मिलेंगे.

