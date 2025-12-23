BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, फ्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा

क्रिकेट
सुमित तिवारी | Dec 23, 2025, 08:27 AM IST
1.मैच फीस में बढ़ोतरी
BCCI ने अपनी हालिया एपेक्स काउंसिल मीटिंग में डोमेस्टिक महिला क्रिकेटरों की मैच फीस में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. ये महिला क्रिकेट के हित एक सराहनीय कदम माना जा रहा है.
2.दोगुनी बढ़ोत्तरी
बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की सैलरी में दोगुनी बढ़ोत्तरी की है. बता दें कि अभी तक सीनियर महिला टूर्नामेंट में प्लेइंग इलेवन की खिलाड़ी को रोजाना 20,000 रुपये और रिजर्व प्लेयर्स को 10,000 रुपये मिल रहे थे
3.जूनियर टीम
जूनियर टीम की बात करें तो वहां प्लेइंग XI में मौजूद प्लेयर्स को रोजाना 10,000 और रिजर्व प्लेयर्स को 5,000 रुपये मिल रहे थे, टी 20 टू्र्नामेंट में ये फीस और भी कम हो जाती है.
4.नया सैलरी स्ट्रक्चर
नए सैलरी स्ट्रक्चर के मुताबिक अब सीनियर महिला टूर्नामेंट में प्लेइंग इलेवन में शामिल प्लेयर्स को रोज 50,000 रुपये और रिजर्व खिलाड़ियों को 25,000 रुपये मिलेंगे.
5.टी20 और जूनियर
वहीं टी20 मैचों के प्लेइंग XI में शामिल खिलाड़ी को 25,000 और रिजर्व प्लेयर्स को 12,500 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा जूनियर टूर्नामेंट में प्लेइंग इलेवन वाले खिलाड़ियों को 25,000 और रिजर्व में शामिल प्लेयर्स को 12,500 रुपये रोज मिलेंगे.