रोहित-कोहली की सैलरी काटने की तैयारी में है BCCI, जानिए कितना कमाते हैं दोनों धुरंधर

क्रिकेट
सुमित तिवारी | Dec 11, 2025, 02:17 PM IST
1.क्या सैलरी होने वाली है कम?
दरअसल रिपोर्ट सामने आ रही है कि टी-20 और टेस्ट फॉर्मेट से रिटायमेंट ले चुके विराट कोहली और रोहित शर्मा की ग्रैड में संशोधन किया जाएगा और अगर ऐसा हुआ है कि इन दोनों की सैलरी में भी काफी असर पडे़गा.
2.बीसीआई की मीटिंग
22 दिसंबर को BCCI एपेक्स काउंसिल की सालाना जनरल मीटिंग होनी है, जिसमें भारतीय क्रिकेट के इन स्टार खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट और घरेलू क्रिकेट में महिला क्रिकेटरों के करार का संशोधन होना है.
3.PTI की रिपोर्ट के अनुसार
PTI की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई की बैठक में ये चर्चा हो सकती है कि टेस्ट और वनडे फॉर्मेंट से रिटायमेंट ले चुके रोहित शर्मा और विराट कोहली को ग्रेड ए में रखा A+ ग्रेड में ही रखा जाना चाहिए या फिर उन्हें डिमोट कर A ग्रेड में डाला जाना चाहिए.
4. A+ ग्रेड से A ग्रेड बदला जाएंगा
अगर रोहित-विराट के ग्रेड में डिमोशन होता है तो उन्हें A+ ग्रेड से A ग्रेड में डाला जा सकता है, इसका असर उनकी सालाना सैलरी पर पडे़गी. BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रेक्ट के तहत A+ ग्रेड में रहने वाले खिलाड़ियों 7 करोड़ रुपये सालाना सैलरी मिलती है, जो कि अभी रोहित और विराट को मिल रही है.
5.2 करोड़ का पड़ेगा अंतर
लेकिन,अगर वो संशोधन के बाद A ग्रेड में आते हैं तो फिर उनकी सैलरी 5 करोड़ रुपये हो जाएगी, जो कि इस ग्रेड के खिलाड़ियों को मिलती है, यानी कि कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपये का कुल फर्क पडे़गा.