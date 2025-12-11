FacebookTwitterYoutubeInstagram
आईबीपीएस ने जारी किया स्पेशलिस्ट ऑफिसर मेन्स का रिजल्ट, ऐसे डाउनलोड करें स्कोर कार्ड

Arunachal Pradesh Accident: अरुणाचल प्रदेश में भीषण हादसा, गहरी खाई में गिरा मजदूरों से भरा ट्रक, 22 की मौत!

इंडिगो देने जा रही है 10000 रुपये का मुआवजा, एक्स्ट्रा 10000 का ट्रैवल वाउचर भी देगी कंपनी

दुनिया का इकलौता देश जहां महिलाएं हैं 'इकोनॉमी की बॉस', यहां उन्हें मर्दों से ज्यादा मिलती है सैलरी

रोहित-कोहली की सैलरी काटने की तैयारी में है BCCI, जानिए कितना कमाते हैं दोनों धुरंधर

Homemade Skin Polish: चीनी, ग्लिसरीन और नारियल तेल से ऐसे बनाएं स्किन पॉलिश, बच्चों जैसी सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आएगी त्वचा

क्रिकेट

रोहित-कोहली की सैलरी काटने की तैयारी में है BCCI, जानिए कितना कमाते हैं दोनों धुरंधर

 ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के ग्रेड में संशोधन करने जा रही है.

सुमित तिवारी | Dec 11, 2025, 02:17 PM IST

1.क्या सैलरी होने वाली है कम?

क्या सैलरी होने वाली है कम?
1

दरअसल रिपोर्ट सामने आ रही है कि टी-20 और टेस्ट फॉर्मेट से रिटायमेंट ले चुके विराट कोहली और रोहित शर्मा की ग्रैड में संशोधन किया जाएगा और अगर  ऐसा हुआ है कि इन दोनों की सैलरी में भी काफी असर पडे़गा.

2.बीसीआई की मीटिंग

बीसीआई की मीटिंग
2

22 दिसंबर को BCCI एपेक्स काउंसिल की सालाना जनरल मीटिंग होनी है, जिसमें भारतीय क्रिकेट के इन स्टार खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट और घरेलू क्रिकेट में महिला क्रिकेटरों के करार का संशोधन होना है.

3.PTI की रिपोर्ट के अनुसार

PTI की रिपोर्ट के अनुसार
3

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई की बैठक में ये चर्चा हो सकती है कि टेस्ट और वनडे फॉर्मेंट से रिटायमेंट ले चुके रोहित शर्मा और विराट कोहली को ग्रेड ए में रखा  A+ ग्रेड में ही रखा जाना चाहिए या फिर उन्हें डिमोट कर A ग्रेड में डाला जाना चाहिए.

4. A+ ग्रेड से A ग्रेड बदला जाएंगा

 A+ ग्रेड से A ग्रेड बदला जाएंगा
4

अगर रोहित-विराट के ग्रेड में डिमोशन होता है तो उन्हें A+ ग्रेड से A ग्रेड में डाला जा सकता है, इसका असर उनकी सालाना सैलरी पर पडे़गी. BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रेक्ट के तहत A+ ग्रेड में रहने वाले खिलाड़ियों 7 करोड़ रुपये सालाना सैलरी मिलती है, जो कि अभी रोहित और विराट को मिल रही है. 

5.2 करोड़ का पड़ेगा अंतर 

2 करोड़ का पड़ेगा अंतर 
5

लेकिन,अगर वो संशोधन के बाद A ग्रेड में आते हैं तो फिर उनकी सैलरी 5 करोड़ रुपये हो जाएगी, जो कि इस ग्रेड के खिलाड़ियों को मिलती है, यानी कि कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपये का कुल फर्क पडे़गा.

