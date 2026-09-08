Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 08, 2026, 09:23 PM IST
1.रमन लांबा
पूर्व दिग्गज बल्लेबाज रमन लांबा का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने दलीप ट्रॉफी के फाइनल 1987-88 में वेस्ट जोन के खिलाफ 320 रनों की पारी खेली थी. हालांकि, वो फाइनल में 300 रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं.
2.अंशुमान गायकवाड़
पूर्व दिग्गज बल्लेबाज अंशुमान गायकवाड़ ने दलीप ट्रॉफी 1987-88 के फाइनल में 216 रन बनाए थे. हालांकि, गायकवाड़ दूसरे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने फाइनल में ये कारनामा किया है.
3.चेतेश्वर पुजारा
पूर्व भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने दलीप ट्रॉफी 2016-17 के फाइनल में 256 रनों की नाबाद पारी खेली थी. हालांकि, पुजारा 250 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं.
4.यशस्वी जायसवाल
स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने दलीप ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल में 209 रनों की शानदार पारी खेली थी.
5.ईशान किशन
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में 270 रनों की पारी शानदार पारी खेली. हालांकि, वो दलीप ट्रॉफी के इतिहास में फाइनल में 250 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं.