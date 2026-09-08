Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री

1 . रमन लांबा

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पूर्व दिग्गज बल्लेबाज रमन लांबा का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने दलीप ट्रॉफी के फाइनल 1987-88 में वेस्ट जोन के खिलाफ 320 रनों की पारी खेली थी. हालांकि, वो फाइनल में 300 रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं.

