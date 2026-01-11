FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ईरान में अचानक क्यों तेज हुआ आंदोलन? ट्रंप के अल्टीमेटम के क्या हैं इशारे... समझिए अब तक की पूरी टाइमलाइन

ईरान में अचानक क्यों तेज हुआ आंदोलन? ट्रंप के अल्टीमेटम के क्या हैं इशारे... समझिए अब तक की पूरी टाइमलाइन

'यह सत्ता का दुरुपयोग किया गया' ,लैंड फॉर जॉब मामले में लालू के खिलाफ आरोप तय किए जाने बोले सुधाकर सिंह

'यह सत्ता का दुरुपयोग किया गया' ,लैंड फॉर जॉब मामले में लालू के खिलाफ आरोप तय किए जाने बोले सुधाकर सिंह

हजार साल की चुनौतियों के बाद भी अडिग... सोमनाथ में 'शौर्य यात्रा' को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का उद्घोष

हजार साल की चुनौतियों के बाद भी अडिग... सोमनाथ में 'शौर्य यात्रा' को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का उद्घोष

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ईरान का पुराना नाम क्या था? जानिए कैसे बदली देश की पहचान

ईरान का पुराना नाम क्या था? जानिए कैसे बदली देश की पहचान

T20I में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

T20I में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

Eye Strain से लेकर Myopia तक, आंखों के डॉक्टर से जानिए बचाव के 5 आसान 'आई एक्सरसाइज'

Eye Strain से लेकर Myopia तक, आंखों के डॉक्टर से जानिए बचाव के 5 आसान 'आई एक्सरसाइज'

HomePhotos

क्रिकेट

T20I में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

अक्सर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लोग तेजी से रन बनाना चाहते हैं और कई बल्लेबाज विस्फोटक शतक ठोक देते हैं. लेकिन आज हम आपको बताएंगे टी20 इंटरनेशनल में किन बैटर्स ने सबसे धीमा शतक लगाया है. यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jan 11, 2026, 06:08 PM IST

1.पॉल स्टर्लिंग

पॉल स्टर्लिंग
1

आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 2021 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 70 गेंदों में शतक ठोका था. 
 

Advertisement

2.मार्टिन गप्टिल

मार्टिन गप्टिल
2

न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2012 में 69 गेंदों में सेंचुरी पूरी की थी. 
 

3.मोर्ने वैन विक

मोर्ने वैन विक
3

साउथ अफ्रीका के मोर्ने वैन विक ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2015 में 67 गेंदों में शतक ठोका था. 
 

4.जोस बटलर

जोस बटलर
4

इंग्लैंड के जोस बटलर का नाम भी लिस्ट में हैं. उन्होंने 2021 में श्रीलंका के खिलाफ 67 गेंदों में शतक लगाया था. 
 

TRENDING NOW

5.टिम रॉबिन्सन

टिम रॉबिन्सन
5

न्यूजीलैंड के टिम रॉबिन्सन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2025 में 65 गेंदों में शतक लगाया है और लिस्ट में 5वें बल्लेबाज बन गए हैं. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ईरान का पुराना नाम क्या था? जानिए कैसे बदली देश की पहचान
ईरान का पुराना नाम क्या था? जानिए कैसे बदली देश की पहचान
T20I में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम
T20I में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम
Eye Strain से लेकर Myopia तक, आंखों के डॉक्टर से जानिए बचाव के 5 आसान 'आई एक्सरसाइज'
Eye Strain से लेकर Myopia तक, आंखों के डॉक्टर से जानिए बचाव के 5 आसान 'आई एक्सरसाइज'
Weak Eyesight: दुनियाभर में सबसे ज्यादा इन देशों के लोगों की आंखें हैं कमजोर, 90 फीसदी बच्चे लगाते हैं चश्मा
Weak Eyesight: दुनियाभर में सबसे ज्यादा इन देशों के लोगों की आंखें हैं कमजोर, 90 फीसदी बच्चे लगाते हैं चश्मा
Dhurandhar BO Collection: 37वें दिन ₹1300 करोड़ के करीब पहुंचा 'धुरंधर' का कलेक्शन,'द राजा साब' भी नहीं रोक पाई रफ्तार
Dhurandhar BO Collection: 37वें दिन ₹1300 करोड़ के करीब पहुंचा 'धुरंधर' का कलेक्शन,'द राजा साब' भी नहीं रोक पाई रफ्तार
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और स्ट्रॉन्ग कार्मिक औरा 
इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और स्ट्रॉन्ग कार्मिक औरा
Rashifal 10 January 2026: आज आपके लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल
आज आपके लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित
Numerology: आपके फ्रेंडलिस्ट में इस मूलांक वाला दोस्त आखिर क्यों होना चाहिए? पूर्व जन्म का कार्मिक रिश्ता निभाते हैं ये मित्र 
आपके फ्रेंडलिस्ट में इस मूलांक वाला दोस्त आखिर क्यों होना चाहिए? पूर्व जन्म का कार्मिक रिश्ता निभाते हैं ये मित्र
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों की कम उम्र में ही चमक जाती है किस्मत, Under 30 Age में कदम चूमती है सफलता
इन तारीखों में जन्मे लोगों की कम उम्र में ही चमक जाती है किस्मत, Under 30 Age में कदम चूमती है सफलता
MORE
Advertisement