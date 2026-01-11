T20I में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 11, 2026, 06:08 PM IST
1.पॉल स्टर्लिंग
आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 2021 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 70 गेंदों में शतक ठोका था.
2.मार्टिन गप्टिल
न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2012 में 69 गेंदों में सेंचुरी पूरी की थी.
3.मोर्ने वैन विक
साउथ अफ्रीका के मोर्ने वैन विक ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2015 में 67 गेंदों में शतक ठोका था.
4.जोस बटलर
इंग्लैंड के जोस बटलर का नाम भी लिस्ट में हैं. उन्होंने 2021 में श्रीलंका के खिलाफ 67 गेंदों में शतक लगाया था.
5.टिम रॉबिन्सन
न्यूजीलैंड के टिम रॉबिन्सन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2025 में 65 गेंदों में शतक लगाया है और लिस्ट में 5वें बल्लेबाज बन गए हैं.