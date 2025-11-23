Test में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 7 बल्लेबाजों के नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 23, 2025, 04:58 PM IST
1.मुदस्सर नजर
पाकिस्तान के मुदस्सर नजर के नाम टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे धीमा शतक जड़ने का रिकॉर्ड है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1977 में 557 गेंदों में शतक बनाया था.
2.जैकी मैकग्ल्यू
साउथ अफ्रीका के जैकी मैकग्ल्यू ने 1957 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 545 गेंदों में शतक बनाया था.
3.असंका गुरुसिंहा
श्रीलंका के असंका गुरुसिंहा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 1994 में 535 गेंदों में शतक पूरा किया था.
4.जेफ क्रो
न्यूजीलैंड के जेफ क्रो ने श्रीलंका के खिलाफ 1986 में 516 गेंदों में सेंचुरी पूरी की थी.
5.संजय मांजरेकर
भारत के संजय मांजरेकर ने 1992 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 500 गेंदों में शतक ठोका था और वो लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.
6.पीटर रिचर्डसन
इंग्लैंड के पीटर रिचर्डसन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1956 में 488 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था.
7.कीथ फ्लेचर
इंग्लैंड के कीथ फ्लेचर ने पाकिस्तान के खिलाफ 1974 में 458 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की थी और लिस्ट में वो आखिरी स्थान पर हैं.