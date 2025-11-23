Test में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 7 बल्लेबाजों के नाम

1 . मुदस्सर नजर

1

पाकिस्तान के मुदस्सर नजर के नाम टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे धीमा शतक जड़ने का रिकॉर्ड है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1977 में 557 गेंदों में शतक बनाया था.

