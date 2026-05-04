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PSL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक बार फिर 'किंग' बने बाबर आजम

पाकिस्तान प्रीमियर लीग 2026 का खत्म हो गया है और इस बार बाबर आजम की कप्तानी में पहली बार पेशावर जाल्मी ने खिताब जीता है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि पीएसएल 2026 में सबसे ज्यादा रन किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं. आप यहां पूरी लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | May 04, 2026, 04:41 PM IST

1.बाबर आजम

बाबर आजम
1

पेशावर जाल्मी के कप्तान बाबर आजम का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. पिछले काफी समय से बाबर अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने तगड़ी वापसी की और सबसे ज्यादा रन भी बना दिए. उन्होंने 11 पारियों में 588 रन बनाए हैं. 
 

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2.कुसल मेंडिस

कुसल मेंडिस
2

पेशावर जाल्मी के कुसल मेंडिस ने पीएसएल 2026 की 11 पारियों में 550 रन बनाए हैं. 
 

3.फखर जमन

फखर जमन
3

लाहौर कलंदर्स के फखर जमन ने पीएसएल 2026 की 8 पारियों में 401 रन अपने नाम किए हैं. 
 

4.उस्मान खान

उस्मान खान
4

हैदराबाद किंग्समैन उस्मान खान ने पीएसएल 2026 की 13 पारियों में 389 रनों बनाए हैं.
 

TRENDING NOW

5.साहिबजादा फरहान

साहिबजादा फरहान
5

मुल्तान सुल्तान्स के साहिबजादा फरहान ने पीएसएल 2026 की 10 पारियों में 380 रन बनाए हैं. 
 

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