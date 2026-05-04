PSL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक बार फिर 'किंग' बने बाबर आजम

1 . बाबर आजम

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पेशावर जाल्मी के कप्तान बाबर आजम का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. पिछले काफी समय से बाबर अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने तगड़ी वापसी की और सबसे ज्यादा रन भी बना दिए. उन्होंने 11 पारियों में 588 रन बनाए हैं.

