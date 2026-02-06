FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

U19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

भारत और इंग्लैंड के बीच 6 फरवरी को आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल खेला जा रहा है. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी शतक ठोका है. ऐसे आज हम आपको बताएंगे कि अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में अब तक किन बल्लेबाजों ने शतक ठोका है. आप यहां पूरी लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Feb 06, 2026, 04:20 PM IST

1.वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी
1

भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 175 रनों की पारी खेली है और पहले स्थान पर पहुंच गए हैं. 
 

2.उन्मुक्त चंद

उन्मुक्त चंद
2

भारत के लिए खेलते हुए अन्मुक्त चंद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप 2012 फाइनल में 111 रनों की नाबाद पारी खेली थी. 
 

3.ब्रेट विलियम्स

ब्रेट विलियम्स
3

ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट विलियम्स ने पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप 1988 फाइनल में 108 रनों की पारी खेली थी.
 

4.स्टीफन पीटर्स

स्टीफन पीटर्स
4

इंग्लैंड के स्टीफन पीटर्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप 1998 फाइनल में 107 रनों की पारी खेली थी. 
 

5.मनजोत कालरा

मनजोत कालरा
5

भारत के मनजोत कालरा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2018 में अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में नाबाद 101 रन बनाए थे. 
 

6.जेराड बर्क

जेराड बर्क
6

ऑस्ट्रेलिया के जेराड बर्क ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2002 में अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में नाबाद 100 रनों की पारी खेली थी. जेराड लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. अब तक सिर्प 6 बल्लेबाज फाइनल में शतक लगा पाए हैं. 
 

