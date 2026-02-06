U19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 06, 2026, 04:20 PM IST
1.वैभव सूर्यवंशी
भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 175 रनों की पारी खेली है और पहले स्थान पर पहुंच गए हैं.
2.उन्मुक्त चंद
भारत के लिए खेलते हुए अन्मुक्त चंद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप 2012 फाइनल में 111 रनों की नाबाद पारी खेली थी.
3.ब्रेट विलियम्स
ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट विलियम्स ने पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप 1988 फाइनल में 108 रनों की पारी खेली थी.
4.स्टीफन पीटर्स
इंग्लैंड के स्टीफन पीटर्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप 1998 फाइनल में 107 रनों की पारी खेली थी.
5.मनजोत कालरा
भारत के मनजोत कालरा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2018 में अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में नाबाद 101 रन बनाए थे.
6.जेराड बर्क
ऑस्ट्रेलिया के जेराड बर्क ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2002 में अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में नाबाद 100 रनों की पारी खेली थी. जेराड लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. अब तक सिर्प 6 बल्लेबाज फाइनल में शतक लगा पाए हैं.