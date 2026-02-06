U19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

6 . जेराड बर्क

ऑस्ट्रेलिया के जेराड बर्क ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2002 में अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में नाबाद 100 रनों की पारी खेली थी. जेराड लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. अब तक सिर्प 6 बल्लेबाज फाइनल में शतक लगा पाए हैं.

