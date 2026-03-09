FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने दो बार किया ये कारनामा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया है. इस वर्ल्ड कप में बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिला है. क्योंकि इस वर्ल्ड कप कई बल्लेबाजों ने शतक लगाए हैं. ऐसे में जानते हैं कि इस वर्ल्ड कप किन बल्लेबाजों ने शतक लगाया है.

मोहम्मद साबिर | Mar 09, 2026, 04:21 PM IST

1.साहिबजादा फरहान

साहिबजादा फरहान
1

पाकिस्तान के स्टार साहिबजादा फरहान लिस्ट में इकलौते बल्लेबाज हैं, जिन्होंने दो शतक ठोके हैं. फरहान ने इस वर्ल्ड कप 6 पारियों में 2 शतक अपने नाम किया है. 
 

2.फिन एलन

फिन एलन
2

न्यूजीलैंड के दिग्गज ओपनर फिन एलन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में शतक ठोका था. 
 

3.जैकब बेथेल

जैकब बेथेल
3

इंग्लैंड के ऑलराउंडर जैकब बेथेल ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ शतक लगाया था. 
 

4.हैरी ब्रूक

हैरी ब्रूक
4

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शतक ठोका था. 
 

5.पथुम निसांका

पथुम निसांका
5

श्रीलंका के स्टार ओपनर पथुम निसांका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शतक लगाया हुआ है.
 

6.युवराज सामरा

युवराज सामरा
6

कनाडा के युवराज सामरा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक शतक लगाया हुआ है. 
 

