T20 वर्ल्ड कप 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने दो बार किया ये कारनामा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 09, 2026, 04:21 PM IST
1.साहिबजादा फरहान
पाकिस्तान के स्टार साहिबजादा फरहान लिस्ट में इकलौते बल्लेबाज हैं, जिन्होंने दो शतक ठोके हैं. फरहान ने इस वर्ल्ड कप 6 पारियों में 2 शतक अपने नाम किया है.
2.फिन एलन
न्यूजीलैंड के दिग्गज ओपनर फिन एलन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में शतक ठोका था.
3.जैकब बेथेल
इंग्लैंड के ऑलराउंडर जैकब बेथेल ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ शतक लगाया था.
4.हैरी ब्रूक
इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शतक ठोका था.
5.पथुम निसांका
श्रीलंका के स्टार ओपनर पथुम निसांका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शतक लगाया हुआ है.
6.युवराज सामरा
कनाडा के युवराज सामरा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक शतक लगाया हुआ है.