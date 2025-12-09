IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी कर पाए ये कारनामा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 09, 2025, 06:47 PM IST
1.तिलक वर्मा
भारतीय युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा ने अब तक साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा 6 पारियों में दो शतक लगाए हैं.
2.संजू सैमसन
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब तक 4 पारियों में दो टी20 शतक लगाए हैं.
3.डेविड मिलर
साउथ अफ्रीका के डेविड ने भारत के खिलाफ अब तक एक टी20 शतक लगाया है और लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.
4.सूर्यकुमार यादव
भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अब तक साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 पारियों में 1 शतक अपने नाम किया है.
5.रोहित शर्मा
भारतीय पूर्व बल्लेबाज रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 17 टी20 पारियों में एक शतक ठोका है.
6.सुरेश रैना
पूर्व भारतीय सुरेश रैना ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में 11 पारियों में एक शतक अपने नाम किया है.
7.रिली रोसो
साउथ अफ्रीका के रिली रोसो ने भारत के खिलाफ टी20 में 4 पारियों में एक शतक लगाया है. भारत और साउथ अफ्रीका टी20 में अब तक सिर्फ 7 बल्लेबाज शतक लगा पाए हैं, जिसमें 5 भारतीय और 2 अफ्रीकी खिलाड़ी हैं.