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IPL में सबसे तेज 4000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें विराट कोहली-शुभमन गिल में कौन आगे

आईपीएल 2026 में लखनऊ के खिलाफ गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने 4000 रन पूरे कर लिए हैं और साथ ही विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आइए जानते हैं कि आईपीएल में सबसे तेज 4000 रन किन बल्लेबाजों ने पूरे किए हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Apr 12, 2026, 10:13 PM IST

1.केएल राहुल

केएल राहुल
1

दिल्ली कैपिटल्स के स्टार ओपनर केएल राहुल का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने आईपीएल में 105 पारियों में 4000 रन पूरे किए थे. 
 

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2.शुभमन गिल

शुभमन गिल
2

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने आईपीएल में 118 पारियों में 4000 रन पूरे किए हैं और विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 
 

3.विराट कोहली

विराट कोहली
3

आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने आईपीएल में 128 पारियों में 4000 रन पूरे किए थे. लेकिन अब उनके रिकॉर्ड को गिल ने ध्वस्त कर दिया है. 
 

4.सुरेश रैना

सुरेश रैना
4

सीएसके के पूर्व दिग्गज सुरेश रैना का नाम भी लिस्ट में शामिल है. उन्होंने 140 पारियों में 4000 रन बनाए हैं. 
 

TRENDING NOW

5.गौतम गंभीर

गौतम गंभीर
5

केकेआर के पूर्व खिलाड़ी गौतम गंभीर ने भी 140 पारियों में ही 4000 रन पूरे किए थे और वो 5वें स्थान पर हैं. 
 

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