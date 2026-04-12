IPL में सबसे तेज 4000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें विराट कोहली-शुभमन गिल में कौन आगे

3 . विराट कोहली

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आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने आईपीएल में 128 पारियों में 4000 रन पूरे किए थे. लेकिन अब उनके रिकॉर्ड को गिल ने ध्वस्त कर दिया है.

