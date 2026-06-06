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Test में बतौर कप्तान सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, धोनी-विराट को शुभमन गिल ने पछाड़ा

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Test में बतौर कप्तान सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, धोनी-विराट को शुभमन गिल ने पछाड़ा

अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इतिहास रच दिया है और उन्होंने बतौर कप्तान 1000 रन पूरे कर लिए हैं, जिसके बाद विराट और धोनी को भी पछाड़ दिया है. आइए जानते हैं कि बतौर कप्तान सबसे तेज 1000 रन पूरे करने भारतीय खिलाड़ी कौन से हैं.

मोहम्मद साबिर | Jun 06, 2026, 04:38 PM IST

1.सुनील गावस्कर

सुनील गावस्कर
1

भारतीय पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने बतौर कप्तान टेस्ट में 14 पारियों में 1000 रन पूरे किए हैं. 
 

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2.शुभमन गिल

शुभमन गिल
2

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टेस्ट में बतौर कप्तान टेस्ट में 1000 रन सिर्फ 15 पारियों में पूरे किए हैं. 
 

3.विराट कोहली

विराट कोहली
3

भारतीय पूर्व दिग्गज विराट कोहली ने बतौर कप्तान टेस्ट में 18 पारियों में 1000 रन पूरे किए हैं. 
 

4.एमएस धोनी

एमएस धोनी
4

पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी ने बतौर कप्तान टेस्ट में 18 पारियों में ही 1000 रन पूरे किए थे. 
 

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5.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
5

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट में बतौर कप्तान 24 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे और सचिन लिस्ट में 5वें स्थान पर है.
 

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