Test में बतौर कप्तान सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, धोनी-विराट को शुभमन गिल ने पछाड़ा

1 . सुनील गावस्कर

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भारतीय पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने बतौर कप्तान टेस्ट में 14 पारियों में 1000 रन पूरे किए हैं.

