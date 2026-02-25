T20 वर्ल्ड कप में रनों का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 25, 2026, 04:37 PM IST
1.एलेक्स हेल्स
इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ साल 2014 टी20 वर्ल्ड कप में रनों का पीछा करते हुए 116 रनों की पारी खेली थी.
2.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल ने टी20 वर्ल्ड कप 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ रनों का पीछा करते हुए नाबाद शतकीय पारी खेली है.
3.पथुम निसांका
श्रीलंका के स्टार ओपनर पथुम निसांका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रनों का पीछा करते हुए 100 रनों की नाबाद पारी खेली थी.
4.हैरी ब्रूक
इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ रनों की पीछा करते हुए 100 रनों की पारी खेली थी.
5.हैरी ब्रूक के शतक से सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड
पाकिस्तान के खिलाफ हैरी ब्रूक का शतक काफी अहम था. क्योंकि टीम सिर्फ जीती ही नहीं बल्कि इंग्लैंड की टीम ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई भी कर लिया है. लगातार 5वीं बार इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची है.