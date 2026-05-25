IPL Playoffs में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में RCB कप्तान का भी नाम शामिल

1 . वीरेंद्र सहवाग

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पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए वीरेंद्र सहवाग का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने 2014 में आईपीएल क्वालिफायर 2 मुकाबले में 122 रनों का मुकाबला खेला था.

