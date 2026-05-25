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क्रिकेट

IPL Playoffs में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में RCB कप्तान का भी नाम शामिल

आईपीएल 2026 के लीग स्टेज मुकाबले पूरे हो गए हैं और अब सिर्फ प्लेऑफ मुकाबले बचे हुए हैं. लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएल प्लेऑफ के इतिहास में किन खिलाड़ियों ने शतक लगाया है.

मोहम्मद साबिर | May 25, 2026, 07:20 PM IST

1.वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग
1

पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए वीरेंद्र सहवाग का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने 2014 में आईपीएल क्वालिफायर 2 मुकाबले में 122 रनों का मुकाबला खेला था. 
 

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2.शेन वॉटसन

शेन वॉटसन
2

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए शेन वॉटसन ने आईपीएल 2018 फाइनल में नाबाद 117 रनों की पारी खेली थी. 
 

3.रिद्धिमान साहा

रिद्धिमान साहा
3

पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए रिद्धिमान साहा ने आईपीएल 2014 में नाबाद 115 रनों की पारी खेली थी. 
 

4.मुरली विजय

मुरली विजय
4

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए मुरली विजय ने आईपीएल 2012 के क्वालिफायर 2 में 113 रन ठोक दिए थे. 
 

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5.रजत पाटीदार

रजत पाटीदार
5

रॉयल चैंलेजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने 2022 में एलिमिनेटर मैच में नाबाद 112 रनों की पारी खेली थी. 
 

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