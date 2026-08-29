एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर

1 . एलन बॉर्डर

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ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज एलन बॉर्डर का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने 1980 में पाकिस्तान के खिलाफ नंबर-6 पर खेलते हुए टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाया था. बॉर्डर ने पहली पारी में नाबाद 150 रन और दूसरी पारी में 153 रन बनाए थे.

