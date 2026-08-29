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क्रिकेट

एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर

श्रीलंका के सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में इतिहास रच दिया है. उन्होंने टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक ठोका है और 5वें खिलाड़ी बन गए हैं. आइए जानते हैं कि एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज कौन से हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 29, 2026, 11:22 PM IST

1.एलन बॉर्डर

एलन बॉर्डर
1

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज एलन बॉर्डर का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने 1980 में पाकिस्तान के खिलाफ नंबर-6 पर खेलते हुए टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाया था. बॉर्डर ने पहली पारी में नाबाद 150 रन और दूसरी पारी में 153 रन बनाए थे. 
 

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2.तिलकरत्ने दिलशान

तिलकरत्ने दिलशान
2

श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान ने 2009 में नंबर-6 पर खेलते हुए बांग्लादेश के खिलाफ एक पारी में 162 और दूसरी पारी में 143 रन ठोके थे. 
 

3.धनंजय डी सिल्वा

धनंजय डी सिल्वा
3

श्रीलंकाई दिग्गज बल्लेबाज धनंजय डी सिल्वा ने नंबर-6 पर खेलते हुए 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ पहली पारी में 102 और दूसरी पारी में 108 रन बनाए थे. 
 

4.कामिंदु मेंडिस

कामिंदु मेंडिस
4

श्रीलंकाई ऑलराउंडर कामिंदु मेंडिस ने 2024 में ही बांग्लादेश के खिलाफ नंबर-6 पर खेलते हुए पहली पारी 102 और दूसरी पारी में 164 रन ठोक दिए थे. 
 

TRENDING NOW

5.सोनल दिनुषा

सोनल दिनुषा
5

स्टार श्रीलंकाई बल्लेबाज सोनल दिनुषा ने नंबर-6 पर खेलते हुए 2026 में भारत के खिलाफ पहली पारी में 103 और दूसरी पारी में नाबाद 133 रनों की पारी खेली है. 
 

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