एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 29, 2026, 11:22 PM IST
1.एलन बॉर्डर
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज एलन बॉर्डर का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने 1980 में पाकिस्तान के खिलाफ नंबर-6 पर खेलते हुए टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाया था. बॉर्डर ने पहली पारी में नाबाद 150 रन और दूसरी पारी में 153 रन बनाए थे.
2.तिलकरत्ने दिलशान
श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान ने 2009 में नंबर-6 पर खेलते हुए बांग्लादेश के खिलाफ एक पारी में 162 और दूसरी पारी में 143 रन ठोके थे.
3.धनंजय डी सिल्वा
श्रीलंकाई दिग्गज बल्लेबाज धनंजय डी सिल्वा ने नंबर-6 पर खेलते हुए 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ पहली पारी में 102 और दूसरी पारी में 108 रन बनाए थे.
4.कामिंदु मेंडिस
श्रीलंकाई ऑलराउंडर कामिंदु मेंडिस ने 2024 में ही बांग्लादेश के खिलाफ नंबर-6 पर खेलते हुए पहली पारी 102 और दूसरी पारी में 164 रन ठोक दिए थे.
5.सोनल दिनुषा
स्टार श्रीलंकाई बल्लेबाज सोनल दिनुषा ने नंबर-6 पर खेलते हुए 2026 में भारत के खिलाफ पहली पारी में 103 और दूसरी पारी में नाबाद 133 रनों की पारी खेली है.