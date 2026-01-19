ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 19, 2026, 10:05 PM IST
1.विराट कोहली
भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर आ गया है. उन्होंने 35 वेन्यू पर शतक लगाए हैं.
2.सचिन तेंदुलकर
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने वनडे में 34 वेन्यू शतकीय पारी खेली हैं. उन्हें विराट ने पछाड़ दिया है.
3.रोहित शर्मा
रोहित शर्मा इस लिस्ट में तीसरे भारतीय हैं, जो टॉप-3 में शामिल हैं. रोहित ने 26 वेन्यू में शतक लगाया है.
4.रिकी पोंटिंग
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज रिकी पोंटिंग ने 21 वेन्यू पर शतक लगाया हुआ है.
5.हाशिम अमला
साउथ अफ्रीका के दिग्गज हाशिम अमला ने भी 21 वेन्यू में शतक ठोका हुआ है.
6.एबी डिविलियर्स
साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स का नाम लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. उन्होंने 21 वेन्यू पर शतक बनाया हुआ है.