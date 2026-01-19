FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

क्रिकेट

ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने दमदार पारी खेलते हुए शतक ठोक दिया है. इस शतक के बाद विराट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने अलग-अलग वेन्यूज पर सबसे ज्यादा शतक बना दिए हैं. आप यहां टॉप-6 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jan 19, 2026, 10:05 PM IST

1.विराट कोहली

विराट कोहली
1

भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर आ गया है. उन्होंने 35 वेन्यू पर शतक लगाए हैं. 
 

2.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
2

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने वनडे में 34 वेन्यू शतकीय पारी खेली हैं. उन्हें विराट ने पछाड़ दिया है. 
 

3.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
3

रोहित शर्मा इस लिस्ट में तीसरे भारतीय हैं, जो टॉप-3 में शामिल हैं. रोहित ने 26 वेन्यू में शतक लगाया है. 
 

4.रिकी पोंटिंग

रिकी पोंटिंग
4

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज रिकी पोंटिंग ने 21 वेन्यू पर शतक लगाया हुआ है. 
 

5.हाशिम अमला

हाशिम अमला
5

साउथ अफ्रीका के दिग्गज हाशिम अमला ने भी 21 वेन्यू में शतक ठोका हुआ है. 
 

6.एबी डिविलियर्स

एबी डिविलियर्स
6

साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स का नाम लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. उन्होंने 21 वेन्यू पर शतक बनाया हुआ है.  
 

