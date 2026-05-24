IPL playoffs में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में विराट-धोनी कहां पर

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | May 24, 2026, 06:51 PM IST
1.सुरेश रैना
पूर्व सीएसके स्टार सुरेश रैना का नाम लिस्ट पहले पायदान पर है. रैना ने प्लेऑफ की 24 पारियों में 714 रन बनाए हैं.
2.एमएस धोनी
सीएसके के स्टार बल्लेबाज एमएस धोनी ने आईपीएल प्लेऑफ की 23 पारियों में 523 रन ठोके हैं.
3.शुभमन गिल
गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने अब तक आईपीएल प्लेऑफ की 10 पारियों में 474 रन बनाए हैं.
4.फाफ डु प्लेसिस
पूर्व दिग्गज बल्लेबाज फाफ डुप्लेसिस ने आईपीएल प्लेऑफ की 15 पारियों में 390 रन ठोके हैं.
5.शेन वॉटसन
पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने आईपीएल प्लेऑफ की 12 पारियों में 389 रन अपने नाम किए हैं.
6.माइकल हसी
पूर्व दिग्गज ओपनर माइकल हसी ने आईपीएल प्लेऑफ की 11 पारियों में 388 रन अपने नाम किए हैं.
7.मुरली विजय
पूर्व भारतीय मुरली विजय ने आईपीएल प्लेऑफ की 10 पारियों में 364 रन ठोके हैं.
8.ड्वेन स्मिथ
पूर्व विस्फोटक ओपनर ड्वेन स्मिथ ने आईपीएल प्लेऑफ की 11 पारियों में 351 रन बनाए हैं.
9.विराट कोहली
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अब तक आईपीएल प्लेऑफ की 15 पारियों में 341 रन बनाए हैं.
10.कीरोन पोलार्ड
पूर्व विस्फोटक ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने आईपीएल प्लेऑफ की 17 पारियों में 341 रन बनाए हैं.