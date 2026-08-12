डे-नाइट टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, भारतीय खिलाड़ी लिस्ट से कोसों दूर

4 . डेविड वॉर्नर

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ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने डे-नाइट टेस्ट की 17 पारियों में 753 रन बनाए हैं. वॉर्नर ने 335 रनों की नाबाद पारी भी खेली हुई है.

