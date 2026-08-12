डे-नाइट टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, भारतीय खिलाड़ी लिस्ट से कोसों दूर

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 12, 2026, 10:47 PM IST
1.मार्नस लाबुशेन
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अब तक डे-नाइट टेस्ट की 17 पारियों में 1026 रन बनाए हैं.
2.स्टीव स्मिथ
ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने अब तक डे-नाइट टेस्ट की 26 पारियों में 899 रन बनाए हैं.
3.ट्रेविस हेड
ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने अब तक डे-नाइट टेस्ट की 17 पारियों में 774 रन अपने नाम किए हैं.
4.डेविड वॉर्नर
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने डे-नाइट टेस्ट की 17 पारियों में 753 रन बनाए हैं. वॉर्नर ने 335 रनों की नाबाद पारी भी खेली हुई है.
5.जो रूट
इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने अब तक डे-नाइट टेस्ट की 15 पारियों में 575 रन ठोके हैं और जल्द ही वो वॉर्नर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.