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डे-नाइट टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, भारतीय खिलाड़ी लिस्ट से कोसों दूर

डे-नाइट टेस्ट मैच पिंक बॉल से खेला जाता है. डे-नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को बोलबाला देखने को मिला है. ऐसे में आज आपको बताएंगे कि डे-नाइट टेस्ट में किन बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 12, 2026, 10:47 PM IST

1.मार्नस लाबुशेन

मार्नस लाबुशेन
1

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अब तक डे-नाइट टेस्ट की  17 पारियों में 1026 रन बनाए हैं. 
 

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2.स्टीव स्मिथ

स्टीव स्मिथ
2

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने अब तक डे-नाइट टेस्ट की 26 पारियों में 899 रन बनाए हैं. 
 

3.ट्रेविस हेड

ट्रेविस हेड
3

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने अब तक डे-नाइट टेस्ट की 17 पारियों में 774 रन अपने नाम किए हैं. 
 

4.डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर
4

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने डे-नाइट टेस्ट की 17 पारियों में 753 रन बनाए हैं. वॉर्नर ने 335 रनों की नाबाद पारी भी खेली हुई है. 
 

TRENDING NOW

5.जो रूट

जो रूट
5

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने अब तक डे-नाइट टेस्ट की 15 पारियों में 575 रन ठोके हैं और जल्द ही वो वॉर्नर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.
 

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