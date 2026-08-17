Test में बिना शतक के सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी का भी नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 17, 2026, 07:17 PM IST
1.निरोशन डिकवेला
श्रीलंका के विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अब तक टेस्ट में बिना शतक लगाए सबसे ज्यादा 23 बार फिफ्टी प्लस स्कोर किया है.
2.चेतन चौहान
भारतीय पूर्व बल्लेबाज चेतन चौहान का नाम भी लिस्ट में शामिल है. चेतन ने टेस्ट में बिना शतक लगाए सबसे ज्यादा 16 बार फिफ्टी प्लेस स्कोर किया है.
3.केन मैके
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी केन मैके का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. उन्होंने टेस्ट में बिना शतक लगाए सबसे ज्यादा 13 बार फिफ्टी प्लेस स्कोर बनाया है.
4.मिचेल स्टार्क
ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का नाम भी लिस्ट में शामिल है. उन्होंने अब तक टेस्ट में बिना शतक लगाए सबसे ज्यादा 13 बार फिफ्टी प्लेस स्कोर किया हुआ है.
5.शेन वॉर्न
ऑस्ट्रेलिया के दिवगंत स्पिनर शेन वॉर्न ने टेस्ट में बिना शतक लगाए सबसे ज्यादा 12 बार फिफ्टी प्लेस स्कोर बनाया हुआ है.