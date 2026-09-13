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T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले टी20 मैच में रहमानुल्लाह गुरबाज बिना खाता खोले आउट हो गए, जिसके बाद उन्होंने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और साथ ही रोहित शर्मा से भी आगे निकल गए हैं. आइए जानते हैं कि टी20 में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट कौनसे ओपनर हुए हैं.

मोहम्मद साबिर | Sep 13, 2026, 10:21 PM IST

1.पॉल स्टर्लिंग

पॉल स्टर्लिंग
1

आयरलैंड के स्टार ओपनर पॉल स्टर्लिंग का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. पॉल बतौर ओपनर टी20 इंटरनेशनल में अब तक सबसे ज्यादा 14 बार डक पर आउट हुए हैं. 
 

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2.रहमानुल्लाह गुरबाज

रहमानुल्लाह गुरबाज
2

अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने रोहित शर्मा को पछाड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है. गुरबाज अब तक बतौर ओपनर टी20 इंटरनेशनल में 11 बार डक पर आउट हो चुके हैं. 
 

3.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
3

भारतीय पूर्व दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा बतौर ओपनर टी20 इंटरनेशनल में कुल 10 बार डक पर आउट हुए हैं. 
 

4.क्विंटन डिकॉक

क्विंटन डिकॉक
4

साउथ अफ्रीका के स्टार ओपनर क्विंटन डिकॉक बतौर ओपनर टी20 इंटरनेशनल में 10 बार ही बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं. 
 

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5.तिलकरत्ने दिलशान

तिलकरत्ने दिलशान
5

श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान बतौर ओपनर टी20 इंटरनेशनल में कुल 9 बार जीरो पर आउट हो चुके हैं. 
 

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