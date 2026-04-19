IPL में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने वाले ओपनर, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

1 . अजिंक्य रहाणे

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कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे का नाम लिस्ट पहले पायदान पर है. रहाणे अब तक बतौर ओपनर 12 बार डक पर आउट हुए हैं.

