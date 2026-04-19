IPL में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने वाले ओपनर, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Apr 19, 2026, 06:18 PM IST
1.अजिंक्य रहाणे
कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे का नाम लिस्ट पहले पायदान पर है. रहाणे अब तक बतौर ओपनर 12 बार डक पर आउट हुए हैं.
2.पार्थिव पटेल
पूर्व दिग्गज ओपनर पार्थिव पटेल आईपीएल में कुल 11 बार डक पर आउट हुए हैं.
3.शिखर धवन
पूर्व दिग्गज ओपनर शिखर धवन आईपीएल में कुल 10 बार शून्य पर पवेलियन लौटे हैं.
4.गौतम गंभीर
पूर्व दिग्गज ओपनर ने गौतम गंभीर का नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. वो आईपीएल में 10 बार शून्य पर आउट हुए थे.
5.डेविड वॉर्नर
पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर का नाम लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. वॉर्नर आईपीएल में कुल 9 बार शून्य पर आउट हुए हैं.