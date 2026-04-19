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IPL में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने वाले ओपनर, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे लगातार दो बार डक पर आउट हो गए हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार डक पर कौन से ओपनर आउट हुए हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Apr 19, 2026, 06:18 PM IST

1.अजिंक्य रहाणे

अजिंक्य रहाणे
1

कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे का नाम लिस्ट पहले पायदान पर है. रहाणे अब तक बतौर ओपनर 12 बार डक पर आउट हुए हैं. 
 

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2.पार्थिव पटेल

पार्थिव पटेल
2

पूर्व दिग्गज ओपनर पार्थिव पटेल आईपीएल में कुल 11 बार डक पर आउट हुए हैं. 
 

3.शिखर धवन

शिखर धवन
3

पूर्व दिग्गज ओपनर शिखर धवन आईपीएल में कुल 10 बार शून्य पर पवेलियन लौटे हैं. 
 

4.गौतम गंभीर

गौतम गंभीर
4

पूर्व दिग्गज ओपनर ने गौतम गंभीर का नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. वो आईपीएल में 10 बार शून्य पर आउट हुए थे. 
 

TRENDING NOW

5.डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर
5

पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर का नाम लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. वॉर्नर आईपीएल में कुल 9 बार शून्य पर आउट हुए हैं.
 

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