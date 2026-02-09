FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में कई दिग्गजों का नाम

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसे कई बल्लेबाज हैं, जो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए हैं. ऐसे में आज हम आपको सबसे ज्यादा बार डक आउट होने वाले बल्लेबाजी के बारे में बताएंगे. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Feb 09, 2026, 11:14 PM IST

1.शाहिद अफरीदी

पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का नाम लिस्ट पहले पायदान पर हैं. अफरीदी टी20 वर्ल्ड कप की 32 पारियों में 5 बार शून्य पर आउट हुए हैं. 
 

2.तिलकरत्ने दिलशान

श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान टी20 वर्ल्ड कप की 34 पारियों में 5 बार डक पर आउट हुए हैं. 
 

3.कैलम मैकलियोड

स्कॉटलैंड के कैलम मैकलियोड टी20 वर्ल्ड कप की 11 पारियों में 4 बार शून्य पर पवेलियन लौटे हैं. 
 

4.जॉर्ज डॉकरेल

आयरलैंड के स्टार बल्लेबाज जॉर्ज डॉकरेल टी20 वर्ल्ड कप की सिर्फ 12 पारियों में 4 बार शून्य पर आउट हो चुके हैं. 
 

5.लेंडल सिमंस

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज लेंडल सिमंस टी20 वर्ल्ड कप की 14 पारियों में 4 बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं. 
 

