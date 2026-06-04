India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने तीन बार किया ये कारनामा

1 . रोहित शर्मा

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भारतीय पूर्व बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. रोहित ने अफगानिस्तान के खिलाफ कुल तीन शतक बनाए हैं. उन्होंने एक टी20 और दो वनडे में शतक ठोका है.

