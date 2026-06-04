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India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने तीन बार किया ये कारनामा

भारत और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. इकलौता टेस्ट मैच का आगाज 6 जून से होने वाला है. लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे ज्यादा शतक किसने बनाया है.

मोहम्मद साबिर | Jun 04, 2026, 07:19 PM IST

1.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
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भारतीय पूर्व बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. रोहित ने अफगानिस्तान के खिलाफ कुल तीन शतक बनाए हैं. उन्होंने एक टी20 और दो वनडे में शतक ठोका है. 
 

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2.मुरली विजय

मुरली विजय
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पूर्व भारतीय बल्लेबाज मुरली विजय ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में एक शतक बनाया हुआ है. 
 

3.शिखर धवन

शिखर धवन
3

पूर्व भारतीय ओपनर शिखर धवन ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में एक शतक ठोका है. 
 

4.मोहम्मद शहजाद

मोहम्मद शहजाद
4

अफगानिस्तान के ओपनर मोहम्मद शहजाद ने भारत के खिलाफ वनडे में एक शतक बनाया हुआ है. 
 

TRENDING NOW

5.विराट कोहली

विराट कोहली
5

भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने टी20 में अफगानिस्तान के खिलाफ एक शतक बनाया हुआ है. 
 

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