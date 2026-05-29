IPL Final में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले बल्लेबाज, इन दो खिलाड़ियों ने खिताबी मैच में जड़ा है शतक

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | May 29, 2026, 05:06 PM IST
1.शेन वॉटसन
चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए शेन वॉटसन ने आईपीएल 2018 फाइनल में नाबाद 117 रनों की पारी खेली थी. पिछले 8 साल से उनकी रिकॉर्ड नहीं टूटी है.
2.ऋद्धिमान साहा
पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए ऋद्धिमान साहा ने आईपीएल 2014 फाइनल में नाबाद 115 रनों की पारी खेली थी.
3.साई सुदर्शन
गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए साई सुदर्शन ने आईपीएल 2023 फाइनल में 96 रनों की पारी खेली थी.
4.मुरली विजय
चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए मुरली विजय ने आईपीएल 2011 फाइनल में 95 रनों की पारी खेली थी.
5.मनीष पांडे
कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए मनीष पांडे ने आईपीएल 2014 में 94 रनों की शानदार पारी खेली थी.