IPL Final में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले बल्लेबाज, इन दो खिलाड़ियों ने खिताबी मैच में जड़ा है शतक

1 . शेन वॉटसन

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चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए शेन वॉटसन ने आईपीएल 2018 फाइनल में नाबाद 117 रनों की पारी खेली थी. पिछले 8 साल से उनकी रिकॉर्ड नहीं टूटी है.

