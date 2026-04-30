IPL 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने ठोक दिए 37 सिक्स

1 . वैभव सूर्यवंशी

1

राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. 15 साल के इस बल्लेबाज ने दिग्गज खिलाड़ियों को पछाड़ दिया है. वैभव ने अब तक 9 पारियों में 37 छक्के लगाए हैं.

