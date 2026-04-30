IPL 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने ठोक दिए 37 सिक्स

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Apr 30, 2026, 10:22 PM IST
1.वैभव सूर्यवंशी
राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. 15 साल के इस बल्लेबाज ने दिग्गज खिलाड़ियों को पछाड़ दिया है. वैभव ने अब तक 9 पारियों में 37 छक्के लगाए हैं.
2.अभिषेक शर्मा
सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. उन्होंने अब तक 9 पारियों में 31 छक्के ठोके हैं.
3.प्रियांश आर्य
पंजाब किंग्स के युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने अब तक 7 पारियों में 26 छक्के अपने नाम किए हैं.
4.रजत पाटीदार
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने अब तक 8 पारियों में 24 छक्के लगाए हैं.
5.श्रेयस अय्यर
पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अब तक आईपीएल 2026 की 7 पारियों में 22 सिक्स जड़े हैं.